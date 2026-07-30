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Giriş Tarihi: 30.07.2026 22:29

Çanakkale'de tarım arazisinde çıkan yangın kontrol altında

Çanakkale’nin Biga ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

İHA
Çanakkale’de tarım arazisinde çıkan yangın kontrol altında
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Biga ilçesine bağlı Yeniçiftlik köyü yakınlarında tarım arazisinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale etti. Yangına havadan 2 uçak, 5 helikopter, karadan 15 arazöz, 2 dozer, 3 su tankeri, 5 itfaiye aracı, 17 destek aracı ve 132 personel ile müdahale edildi.

6 SAAT SONRA KONTROL ALTINA ALINDI

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle yaklaşık 6 saat sonra kontrol altına alındı.

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Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#ÇANAKKALE #BİGA

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Çanakkale'de tarım arazisinde çıkan yangın kontrol altında
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