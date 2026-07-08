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Giriş Tarihi: 8.07.2026 12:34

Çanakkale'de yurt dışına kaçmaya çalışan 4 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkış hazırlığında oldukları belirlenen 6 FETÖ şüphelisinden 4'ü tutuklandı. Organizatörlük yaptığı iddia edilen 3 kişi serbest bırakıldı.

DHA Yaşam
Çanakkale’de yurt dışına kaçmaya çalışan 4 FETÖ şüphelisi tutuklandı
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Gökçeada ilçesinde FETÖ'ye üye olma suçundan adli süreçleri devam eden 6 şüphelinin yasa dışı yollarla yurt dışına çıkış hazırlığında olduğu tespit edildi.

OPERASYON DÜZENLENDİ

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ekiplerince 3 Temmuz'da belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

4 FETÖ ÜYESİ TUTUKLANDI

Operasyonda 6 şüpheli ile organizatör 3 kişi, yakalandı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Organizatörlük yaptığı iddia edilen 3 kişi, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ÇANAKKALE #GÖKÇEADA

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Çanakkale'de yurt dışına kaçmaya çalışan 4 FETÖ şüphelisi tutuklandı
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