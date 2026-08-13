Çanakkale’deki böcek faciasında 9 yaşındaki oğlunu kaybetmişti: Acılı baba dehşetin detaylarını anlattı! Yine aynı ilaç...

Olay günü sabah saatlerinde iş yerinden eve geldiğinde oğlu Yusuf Talha ile eşi Sevda'yı çekyatta bitkin halde bulduğunu, evdeki kuşların da hareketsiz olduğunu görünce zehirlenmeden şüphelendiğini söyledi. Önce evdeki doğal gaz borularını kontrol ettiğini, ardından camları açtığını aktaran Çanlı, eşi ve oğluyla daireden çıktıklarında, karşı komşusunun zilini çaldığını ancak kimsenin bulunmadığı evde kapının etrafında bant çekili olduğunu gördüğünü belirtti.

Eşini ve oğlunu Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi Acil Servisine götürdüğünü anlatan Çanlı, doktorların oğlunun ve eşinin rahatsızlanmasına neden olan şeyleri araştırmaya başladığını, bu sırada doktorlara karşı komşularının oturdukları evi ilaçlattığından şüphelendiğini söylediğini aktardı.