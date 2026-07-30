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Giriş Tarihi: 30.07.2026 10:01

Çanakkale’deki orman yangını 6,5 saatte kontrol altına alındı

Çanakkale merkeze bağlı Saraycık köyü yakınlarında çıkan ve rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangın, ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü yoğun müdahalenin ardından 6,5 saatte kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

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Çanakkale’deki orman yangını 6,5 saatte kontrol altına alındı
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Yangın, dün saat 16.30 sıralarında otluk alanda başladı. Kısa sürede büyüyen alevler, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, söndürme çalışmalarına havadan 6 helikopter, karadan ise 16 arazöz, 5 dozer ve çok sayıda destek aracı katıldı. Yangının oluşturduğu yoğun duman nedeniyle Saraycık köyü yakınındaki özel bir yaşlı bakım merkezi de tedbir amacıyla tahliye edildi. Yaklaşık 6,5 saat süren yoğun mücadelenin ardından yangın saat 23.00 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgede ekiplerin soğutma çalışmaları aralıksız sürüyor.

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Çanakkale’deki orman yangını 6,5 saatte kontrol altına alındı
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