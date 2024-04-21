Çanakkale’nin 109. yılı için şarkı

24 Nisan Canakkale Kara Savaşları'nın 109. yıl donumu torenleri icin geri sayım başladı. Canakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından yurutulen 24 Nisan Canakkale Kara Savaşları'nın 109. yıl donumu anma programı icin 'Bizim Canakkale' adlı şarkı bestelendi. Canakkale ruhuna ozel bestelenen şarkı, zafere giden yoldaki duyguları yeniden canlandırıyor. Genc sanatcı Irmak Arıcı'nın seslendirdiği "Bizim Canakkale", buyuk zafer sonrasında Cumhuriyeti ilan eden birliktelik, dayanışma ve mucadele ruhunu yansıtan dizeleriyle milyonlarca kişiye 109 yıl oncesinin coşkusunu yaşatıyor. Arıcı'nın koro eşliğinde seslendirdiği, soz ve muziği Asena İrmikci'ye ait şarkının muzik yonetmenliğini Salih Ozsan ustlendi.