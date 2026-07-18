Canavar eşi istinaf da affetmedi

Konya'da boşandığı eşi Bahriye Kalaycı'yı (24) 55 yerinden bıçaklayarak katleden Fatih Uluşan'a (29) verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını istinaf onadı. 2 Kasım 2024'te merkez Karatay ilçesine bağlı İsmil Mahallesi'nde yaşanan olayda, Fatih Uluşan 2023 yılında boşandığı eşi Bahriye Kalaycı'yı aracıyla evinden almış, daha sonra genç kadını götürdüğü kendisine ait tarlada 11'i öldürücü olmak üzere 55 bıçak darbesiyle katletmişti. Aynı bıçakla kendisine de zarar veren Kalaycı, tedavisinin ardından tutuklanmıştı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'tasarlayarak boşandığı eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan katil, hiçbir indirim uygulamadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Tarafların itirazı üzerine dosya istinafa taşındı. Dosyayı inceleyen Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, verilen hükümde herhangi bir isabetsizlik bulunmadığını belirterek katil zanlısına verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı.