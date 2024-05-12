Candan anne

Anneler Günü'nü kalplerinden doğurdukları çocuklarıyla kutlayan koruyucu aileler, "kandan değil candan anneyiz" diyor, çocuklarından gelen küçük hediyelerle günlerini kutluyor. 3 aylıkken tanıştığı kızıyla bir anneler gününü daha kutlayan İlkay Tarhan, duygularını SABAH'a anlattı. Tarhan, "Her zaman 'Çocuğum hadi gel artık, doğduysan bul beni artık' diyerek dua ederdim. Sonunda kavuştuk. Ben onu dualarımda, kalbimde büyüttüm" dedi.İlkay Tarhan, eşiyle birlikte bir çocuğa yuva olma kararı vererek 46 yaşında anneliğe ilk adımını attı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yürüttüğü ince araştırmaların hepsinden birer birer geçerek bir çocuğa anne baba olmaya hak kazanan çift, eşleştikleri 3 aylık bebekle hayatlarını en baştan kurdu. "Kızımla aramdaki ilişkiyi sorarsanız 'ilk görüşte aşk' diye anlatırım" diyen Tarhan, şimdi 7 yaşına gelen D.T. ile beraber büyüdüklerini söyledi. "Ben belki biyolojik olarak karnımda büyütmedim kızımı, ama yıllarca yollarını gözledim.İnanın biyolojik annelikten hiçbir farkı yok. Evlatlarımızla bizi kavuşturan Allah çok güzel bir muhabbet veriyor. Kızımla geçirdiğim her gün anneler günüymüş gibi, kutlama gibi geçiyor" diye konuştu.