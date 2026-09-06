Cani adam sevgilisine dehşeti yaşattı

İstanbul'da evde vakit geçiren bir çift arasında çıkan tartışmada, genç bir kadın erkek arkadaşı tarafından öldüresiye darp edildi ve kolu kırıldı. Tutuklanan şüpheli sevgili ifadesinde "Yere düşüp kolunu kırdı" iddiasında bulundu. İstanbul Çekmeköy'de Hilal V. (27), erkek arkadaşı B.K'nin (27) daveti üzerine evine gitti. İddiaya göre; birlikte vakit geçiren ikiliden B.K. cinsel birliktelik talebinde bulundu. Hilal V'nin olumsuz yanıtı üzerine çift tartışmaya başladı.

HEM HAKARET HEM DARP ETTİ

Tartışmanın büyümesi üzerine evi terk etmek isteyen genç kadına yumruklarla saldıran B.K, Hilal V'nin kolunu kırdı. Kendini korumak isteyen Hilal V. ise, masada duran vazoyu sevgilisine doğru fırlattı. Şiddet uygulamaya devam eden B.K, Hilal V'yi eşyalarıyla birlikte kapının önüne attı.

BİRBİRLERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Hastaneye başvuran genç kadının kolu alçıya alındı. Tedavisinin ardından emniyete giderek sevgilisinden şikayetçi oldu. Olayın ardından ifadesi alınan B.K. ise hakkındaki darp iddialarını reddetti. Genç kadının yere düşüp kolunu kırmış olabileceğini ve kendisine vazo fırlatıldığını belirten B.K. da genç kadından şikayetçi oldu. Emniyetteki işlemlerin ardından İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen B.K, "Kasten Yaralama" suçundan tutuklandı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör