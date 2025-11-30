Cani damat aile katliamı yaptı

Şanlıurfa'daki Dedeosman Mahallesi'nde yaşayan İbrahim Halil Çeki, aynı zamanda kuzeni de olan eşi Emine Çeki'yi çıkan tartışma sonucu darp etti. Evi terk eden Emine Çeki de Süleymaniye Mahallesi'ndeki baba evine sığındı. Bunun üzerine iki aile arasında önce telefonla sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine silahını alan Halil Çeki, kayınpederinin evinin bulunduğu sokağa gitti. Burada kuzenleri ve aynı zamanda kayınbiraderleri Mahmut Çeki ve Reşit Çeki ile karşılaşınca taraflar arasında yeniden tartışma çıktı. Büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce İbrahim Halil Çeki, belinden çıkardığı tabancayla peş peşe ateş etti. Kurşunlara hedef olan Mahmut Çeki, Reşit Çeki ve 2 kişi kanlar içinde yere yığıldı. Saldırgan ise kaçarak uzaklaştı.

İKİ KAYINBİRADER DE ÖLDÜ

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Mahmut Çeki'nin (33) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı olarak Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Reşit Çeki (31) de tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Diğer 2 yaralının tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Olayın ardından Özel Harekât ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken sokak üzerinde detaylı inceleme yapıldı. Reşit ve Mahmut Çeki'nin cansız bedeni, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi. Polis ve jandarma ekipleri, İbrahim Halil Çeki'nin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.