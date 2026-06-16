Cani eş Müjde’yi çocuklarının gözü önünde katletmişti! Acılı aile feryat etti: Kardeşimi ‘Cin çarptı’ diyerek…





"KARDEŞİME 'CİN ÇARPTI' DEDİLER"



İlk evlendiklerinde kardeşinin ev üstüne gittiğini ifade eden Şahin, şöyle konuştu:

"İlk evlendiklerinde kız kardeşimle katilin babası, annesi aynı evde yaşıyorlardı ve bu sürekli bir baskı oluşturuyordu. Psikolojik şiddet görüyordu. Yanlış hatırlamıyorsam birkaç sene önce kız kardeşim psikolojik travma geçirdi. Yani o kadar cahil bir aile ki cin çarptığını söylediler. Biz ailece buradaki bütün aile kalktık Bursa'ya gittik. Onlar kızı alıp hocaya götürmüşler, işte bu kız problemlidir, bu sıkıntılıdır diye çeşitli yalan beyanda bulundular. Ben zorla da olsa ellerinden aldım doktora götürdüm, biz yaklaşık olarak bir 10-15 gün orada kaldık. O ailenin nasıl bir psikolojik şiddet uyguladığına gözlerimizle şahit olduk, ancak kardeşimle o katil zanlısı tekrar bir araya geldiler. Biz geldiğimizde bu olaylar yine devam etmeye başladı, bunlar o evden çıkıp bir üst kata taşımak zorunda kaldılar. Ancak kayınpederle kaynana yeni evlendirdikleri oğullarını oraya yerleştirince bunları o evden çıkardılar. Köydeki insanların bize anlattığı şekilde, köye geldiğinde de aynı şekilde devam ediyormuş, kaynana geline toplum içerisine küfür ediyormuş, yüzüne tükürüyormuş. Kayınpeder telefonla arayıp küfür ediyormuş, hakaret ediyormuş. Bu tür olaylar defalarca yaşanmış ama hiçbir şekilde bunu emniyete bildirmemiş. Dediğim gibi müdahaleler yine devam edince bu sefer katil zanlısıyla aile arasında ipler tamamen koptu, bütün ilişkilerini kestiler bunlar başka bir eve geçtiler. O evde de bu sefer yine müdahale olduğunu söylüyorlar, hatta şöyle bir söylenti bana geldi bunu söyleyen de benim kız kardeşim, kız kardeşi ile görüşmüş diyor ki 'bu çocuk annesinin babasının yanına gittiğinde o gün bana cehennem oluyor. O kadar bana hakaret ediyor, işkencevari davranışları oluyor ki ama annesinin babasının yanına gitmediği gün biz mutluyduk, bir problemimiz yoktu, bir sıkıntımız yoktu' demiş. Gerçekten de bir katil oluşturdular. Bu katil, suçsuz ve günahsız, herhangi bir işi olmayan bir kadının katliamına sebep oldu. Benim kardeşlerim Bursa'ya gittiler, Bursa'da kendi yeğenlerini almaya çalıştılar, bu aile kalkıp benim kardeşlerimi şikayet etti yaklaşık 4 saat, 5 saat boyunca gözaltında kaldılar ve işin sonunda biz cenazemizi alıp geldik. Davamızı başlattık vekaletimizi verdik. Yani dayısı olarak bu çocukların bakımına, yetiştirilmesine, iyi bir insan olmaları için elinden geleni yapacağım. Onlar benim kız kardeşimin bana olan emanetidir."

Haber Girişi Buse Sever - Editör