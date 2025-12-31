Cani eski sevgili Merve’yi öldüresiye darp etmişti: 3 ameliyat geçirdi, hafızasını kaybetti! Gerçeği öğrenince...

'GERÇEKLERİ SONRADAN ÖĞRENDİM'

Başına aldığı darbeler nedeniyle hafızasını kısmen kaybeden Ongun, olayla ilgili hiçbir şey hatırlamadığını söyledi. Merve Ongun, "Hastanede ailemden öğrendim başıma gelenleri. Yapılan haberlerden gördüm. İlk başta trafik kazası zannediyordum. 'Araba çarptı bana, ameliyat oldum' diye düşündüm. Hiç böyle bir şey gelmemişti aklıma. Gerçekleri sonradan öğrendim ve çok üzüldüm. Kalp masajı yapılmış kaç kere. Nabzım bayağı düşmüş. Çok zorlu süreçlerden geçtim. Tekrardan kanama olabilirmiş. Çok ciddi bir beyin ameliyatını atlattım. Doktorlarım bile şaşırdı bu şekil olduğuma. Çünkü ilk başta felç kalabilir, gözünün birisi görmeyebilir denilmişti. Ama çok şükür ki ayaktayım. Doktorlarımız da çok şaşırdı. Sonuna kadar davamızın inşallah peşinde olacağız. Sonuna kadar mücadelemiz devam edecek. Kadınlar asla yalnız değil. Her zaman seslerini duyurmalılar" dedi.