Cani evlat tutuklandı

Bartın Topluca köyü Esenpınar mevkinde orman işçisi olarak çalışan Umut Can Alay, dün akşam saatlerinde alkollü olarak eve geldi. Annesi Hatice Alay ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın ardından Umut Can Alay, evdeki av tüfeğiyle annesinin göğsüne bir el ateş açtı. Ağır yaralanan Hatice Alay komşuların haber vermesi üzerine sağlık ekiplerince Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Alay tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri tarafından olayda kullandığı silah ile birlikte evde oğlu Umut Can Alay'ı gözaltına aldı. Umut Can Alay geniş güvenlik tedbirleri altında Bartın Adliyesine getirildi. Adli makamlarca tutuklanan Umut Can Alay Bartın kapalı cezaevine konuldu.

Umut Can Alay'ın 2021 yılında annesine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılandığı ve tutuklandığı belirtilirken, annesinin şikayeti geri çekmesinin ardından adli kontrol şartı ile yaklaşık 1 yıl önce tutuksuz yargılamasının devam ettiği belirtildi.