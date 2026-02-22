Cani kardeş, altın için ablasını boğdu

Gaziantep
'te yaşayan Suriye
uyruklu Muhammed Vekil, altınları için evine girdiği üvey ablasını boğdu. Yanındaki arkadaşları da talihsiz kadının 15 yaşındaki kızını bıçakladı.
Şahinbey
ilçesinde meydana gelen olayda, Suriye uyruklu Muhammed Vekil (35), üç arkadaşıyla birlikte gündüz vakti, altınlarına göz koyduğu üvey ablası Emine Yusuf'un (55) evine girdi. Muhammet Vekil, boğazına sarıldığı ablasını boğmaya çalışırken, diğerleri de evde bulunan Emine Vekil'in 15 yaşındaki kızı Zeynep Vekil'i etkisiz hale getirmeye çalıştı. Bu sırada bir fırsatını bulup saldırganlardan kurtulan genç kız, pencereye çıkarak vatandaşlardan yardım istedi. Bunun üzerine saldırganlar, genç kızı kalçasından ve bacağından bıçakladı.
GENİŞ ÇAPLI ARAŞTIRMA
Muhammet Vekil ise bilincini kaybeden ablasını bırakıp, evdeki altın yüzük ile 2 cep telefonunu gasp etti. Saldırganlar kaçarken, vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Emine Vekil'in duran kalbini masajla çalıştırıp hayata döndürdü. Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakıma alınan Emine vekil, hayatını kaybetti. Hayati tehlikesi bulunmayan kızı Zeynep Vekil'in tedavisi sürerken, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, Muhammed Vekil ve diğer 3 şüpheliyi gözaltına aldı.