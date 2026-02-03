Cani kayınpeder ağırlaştırılmış müebbet yedi

İstanbul Eyüpsultan ilçesinde 2024 yılında korkunç bir olay yaşanmıştı. Eşiyle boşanma aşamasında olup Bursa'ya yerleşen Kübra Güler, (34) çocuğunu görmek için eski eşinin yanına geldi. Kübra Güler ile boşandığı eşinin yakınları arasındaki evdeki tartışma büyüdü silahlı kavgaya dönüştü. Bu sırada Mehmet Fidyel Güler, (68) eski gelinine belinden çıkardığı silahla kurşun yağdırdı. Kanlar içinde kalan Kübra Güler, çocuğunun gözleri önünde acı içinde talihsiz bir şekilde can verdi.

KARŞI KOMŞU CANINI ZOR KURTARDI

Mehmet Güler daha sonra eski gelinine yakın olup aklını çeldiği iddiasıyla karşı komşusu Kibar K.'yi (38) apartmanda hedef aldı. Güler, Kibar K.'yi darp edip başına silah dayadı. Kibar K., korku içinde Mehmet Güler'i itip kaçtı. Şüpheli Mehmet Güler'in arkasından ateş ettiği komşusu Kibar K.'ya mermi şans eseri isabet etmedi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Mehmet Güler çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"GÖZÜM DÖNDÜ"

Mehmet Fidyel Güler savcılıktaki ifadesinde, eski gelininin eve geldiğinde torununu alıp Bursa'ya götüreceğini söylemeye başladığını oğlunun duruma itiraz ettiğini belirtti. Kendisinin olaya müdahale etmeye başladığı sırada Kübra Güler'in şahsına yönelik 'senin de ağzına s..cağım onu bir daha göremeyeceksin' dediğini ileri sürdü. Bunun üzerine gözünün dönmesi üzerine belindeki silahı çıkarıp ateş ettiğini ifadesinde dile getirdi.

DAVA AÇILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmanın tamamlanmasının ardından iddianame düzenlendi. Hazırlanan iddianamede maktul Kübra Güler'in otopsi raporuna göre yakın mesafeden 15 adet mermi çekirdeğinin isabet edip bunların öldürücü nitelikte olduğu kaydedildi. İddianamede şüpheli şahıs hakkında dava açılması için yeterli delilin bulunduğu aktarıldı Savcılık Mehmet Fidyel Güler hakkında 'kasten öldürme', 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açtı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS

Mahkeme geçtiğimiz günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada tutuklu sanık Mehmet Fidyel Güler hazır edildi. Savcı esas hakkındaki mütalaasında sanığın cezalandırılmasını talep etti. Yapılan savunmaların ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Sanık Mehmet Fidyel Güler, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.