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Giriş Tarihi: 14.12.2024

Cani koca eşini boğarak öldürdü

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Cani koca eşini boğarak öldürdü
Osmaniye'de eşi Hayriye K.'yı boğarak öldüren Şahin K., polis tarafından gözaltına alındı. Olay, Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. Şahin K., henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı işi Hayriye K.'yı boğarak öldürdü. Olayın ardından, polis merkezine giden cinayet şüphelisi koca, eşini öldürdüğünü söyleyip teslim oldu. Şüphelinin itirafı üzerine eve giden polis ve sağlık ekipleri, Hayriye K.'nın cansız bedeniyle karşılaştı. Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Hayriye K.'nın cenazesini otopsi için morga kaldırdı. Gözaltına alınan cinayet şüphelisi kocanın, polisteki sorgusu devam ediyor. Cani eş tutuklandı.
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Cani koca eşini boğarak öldürdü
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