Cani koca eşini boğdu

İstanbul Esenyurt'ta cinnet getirdiği ileri sürülen Sercan Güler (37), 3 çocuğunun annesi Sibel Güler'i (33) evlerinde boğarak öldürdü. Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen şüpheli Sercan Güler'in emniyetteki işlemleri sürüyor. Olay Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi'nde yaşandı. Sercan Güler ve eşi Sibel Güler henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Sercan Güler, eşini boğarak öldürdü. Şüpheli koca ihbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak sokağın girişine şerit çekti. Gözaltına alınan şüpheli kocanın 3 çocuğunun annesini neden öldürdüğü henüz öğrenilemedi. Polis ekiplerince yapılan çalışmalarda karı-koca arasında daha önceden herhangi bir tartışma yaşanmadığı, bir problemlerinin olmadığı öne sürüldü. Sercan Güler'in son zamanlarda psikolojik sıkıntılar yaşadığı iddia edildi. Şüpheli koca Sercan Güler'in emniyette verdiği ilk ifadesinde "Boğarak öldürdüm" dediği öne sürüldü.