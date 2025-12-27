Cani koca Hatice Yalman’ı katletmişti: Kan donduran o detay ortaya çıktı! Meğer öldürülmeden 2 saat önce…

'4,5 YILDIR DİNİ NİKAHLI KARIMDI'

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık evli ve 3 çocuk babası Mustafa Koç, Hatice Yalman ile 4,5 yıldır dini nikahla birlikte yaşadıklarını, olay günü alkollü olduğunu ve aralarında aldatma meselesi yüzünden tartışma çıktığını iddia etti. Koç savunmasında, "Ben evden çıktım. Motosikletime bindim, giderken peşimden geldi. Motosikletin arkasına bindi. Tekel bayisine gittik. 2 tane daha bira aldım. Sonra olayın gerçekleştiği yere gittik ve burada beni ikna etmeye çalıştı. 'Ben seni aldatmadım' diye. 1 saat orada kaldık. Sızmışım. Kendime geldiğimde kanlar içindeydi. Ablamı aradım 'araba lazım eniştem beni alsın' dedim. Sonra telefonumun şarjı bitti. Kendisini motosiklete attım. Bulunduğum yerden inerken çukura düştük. Motosiklet devrildi. Yuvarlandık. Orada kalp masajı yaptım. Sonra evime götürdüm. Banyoya soktum. Öldüğünü düşünmüyordum. Bayıldığını düşündüm. Motosikletle hastaneye götürme imkanım yoktu. Banyoda suya tuttum. Nabzı yoktu. Evden çıkarmak için tekrar omzuma aldığımda düştü. Kafasını tekrar vurdu. İlk düştüğünde de nabzı yoktu. Arabanın arka koltuğuna yatırdım. Eniştem Ö.S.'ye beni motosikletle takip etmesini söyledim. Sonra olay yerine vardığımızda arabadan indirdim. Ambulansı oraya çağıracaktım. Ben şoku hiç atlatamadım. Eniştem Ö.S.'ye gitmesini söyledim. Ben yola çıkıp iki araç durdurdum. 'Kaza yaptım' dedim. Ambulanslarla bizi başka hastanelere götürdüler. Hastaneye polisler geldi. Öldüğüne inanamıyorum. Olayda diğer sanıkların hiçbirinin suçu yoktur. Olay tamamen anlattığım gibi oldu. Bu olay kaza ile oldu" diye konuştu.

MUSTAFA BANYODA 'PONÇİK' ÖLDÜ DİYORDU

Sanıklardan Mustafa Koç'un resmi nikahlı eşi N.K. ise duruşmada suçsuz olduğunu belirterek, "Bu olayda mağdur olan benim. İmam nikahlı olduklarını biliyordum. Ben 'ne halt yerlerse yesinler' dedim. 4 yıldır arkadaşlardı. Ben bir kadın olarak çok şey yaşadım. Aile apartmanında oturuyoruz. Olay günü çocuklarımla ben uyuyordum. Beni birinci kattaki ablasının evine çağırdılar. Ben de oraya gittim. Kadın banyodaydı. Mustafa yüzüne su tutuyordu. Bana 'elbise getir' dedi. Ben de 5'inci kattaki evime çıkıp elbise getirdim. Ben ambulansı göndermedim. Mustafa banyoda 'Ponçik' öldü diyordu. Sonra 'ben gidiyorum, kimsenin başı belaya girmesin' dedi. Ben sadece banyoda gördüm. Ölü müydü sağ mıydı bilmiyorum. Biz sadece Mustafa ile imza üzerinde evliyiz. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.