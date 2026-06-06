Cani koca pusu kurup eşini katletti

Konya
'da 64 yaşındaki Ali Sarıkaya, boşanma aşamasındaki eşi Yüksel Sarıkaya'ya (50) evinin önünde kurşun yağdırdı. Olay, önceki gün sabah saatlerinde merkez Karatay ilçesi Emirgazi Mahallesi Hilal Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın önünde yaşandı. Ali Sarıkaya ayrı yaşadığı eşinin evinin önünde otomobilinin içinde beklemeye başladı. Bu sırada apartmandan çıkan Yüksel Sarıkaya, fabrikadaki işine gitmek istediği sırada eşinin silahlı saldırısına uğradı. Talihsiz kadın kanlar içinde yere yığılırken, cani koca otomobiliyle olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kadın ilk müdahalenin ardından ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polislerin incelemesinde, Aksaray istikametine kaçtığı tespit edilen şüphelinin aracı Zincirli Mahallesi yakınlarında kıstırıldı. Yakalanacağını anlayan şüpheli, aynı silahla yaşamına son verdi. Yüksel Sarıkaya'nın ise hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.