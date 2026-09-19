Cani kocadan piknik tüplü vahşet! Karnındaki bebeğiyle öldürdüler

Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'nde iddiaya göre, Didar Filiz (25) ile eşi Kaygusuz Filiz (26) ve 3 akrabası arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kaygusuz Filiz ve akrabaları hamile kadını piknik tüpüyle döverek darp etti. Genç kadın aldığı darbeler sonucu yaşamını kaybetti. Bebek de kurtarılamadı. Olayın ardından gözaltına alınan cani koca ve akrabaları işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Didar Filiz'in cenazesi, baba evinin bulunduğu Düziçi ilçesine götürülerek Çamiçi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

KARNINDA BEBEĞİ VARDI

"Yeğenim 19 yaşındaydı, gencecikti, hamileydi, iki çocuk geride kaldı" diyen dayı Boran Kapcak, "Bu benim ablamın kızıydı. Kadirli de evliydi. İki çocuğu vardı. Ve kendisi yedi aylıkta hamileydi. Kocasıyla kendi arasında tartışma yaşanmış. O tartışmada kavgaya dönüşüyor. Dönüştükten sonra da işte vurmuş galiba. Kavga oluyor. Hastaneye kaldırıyorlar ve hayatını kaybetti. Bunu zaten sadece kocası yapma şansı yok galiba. Bu tek kişinin yapabileceği bir şey değil. Sanki çocuğu 10 kişi birden dövmüş gibi. Yani bir kişinin yapması imkan değil. Çocuğun vücudunda, kafasında kırılmadık, ezilmedik bir yeri yok. Ben gördüm cenazeyi kadın şiddeti bu ya Bu tür olayların yaşanmamasını istiyoruz" diye konuştu.





EN AĞIR CEZAYI ALSIN

Mahalle muhtarı Mustafa Güngör, "Kadirli ilçesinde gerçekleşiyor Vefat eden kişi bizim mahallemizin sakinlerindendir. Aile arasında çıkan bir tartışmadan dolayı kocanın Didar ablamızı darp etmesi sonucunda hastaneye kaldırıldı. Hastanede de maalesef 6 aylık bebeğiyle birlikte, karnında olan bebeğiyle birlikte vefat etmiştir. İki tane de çocuğu kalmıştır. Bir daha böyle bir şeyin yaşanmasını istemiyoruz. Allah'ım ikisine de diyorum yani karnımdaki bebekle ikisine bir Allah rahmet eylesin" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör