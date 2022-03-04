Cani kocaya ikinci şok: 24 yıl hapsi isteniyor

Bıçaklama olayı, geçen yıl 8 Aralık günü saat 17.00 sıralarında, Cumhuriyet Caddesi'nde Şarkışla İlçe Jandarma Komutanlığı binası önünde meydana geldi. İstanbul'da yaşayan 37 yaşındaki Necmettin Gündüz, yolda bir yıl önce boşandığı eşi Müzeyyen Baykal (36) ile karşılaştı. Eski eşine bıçakla saldırarak yaralayan gözü dönmüş Gündüz, yardım etmek isteyenleri de elindeki bıçakla tehdit ederek yanına yaklaştırmadı. Sarkışla İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli askerler, saldırganı etkisiz hale getirip ağır yaralı kadına ilk müdahaleyi yaptı. Dehşet anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Gündüz, tutuklanarak cezaevine gönderilirken, talihsiz kadın ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

YARALAMADAN 20 YIL HAPSİ İSTENDİ

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı Necmettin Gündüz hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Gündüz'ün 'boşandığı eşe karşı tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıla kadar hapsi istendi.

İddianamede Gündüz'ün olaydan 1 gün önce kızlarına 'Annenle beraber öleceğiz' yazılı mesaj attığı, aynı gün 'Instagram' uygulamasından 'Birlikte öleceğiz' adıyla hesap açıp, 'Öleceksin' paylaşımda bulunduğu kaydedildi. Gündüz'ün olay sırasında elindeki bıçakla "Seni öldüreceğim, son duanı et" dediği de iddianamede yer aldı. Gündüz, 12 Mayıs'ta Sivas 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek ilk duruşmada yargılanacak.

TEHDİT VE HAKARETTEN DE DAVA AÇILDI

Şarkışla Cumhuriyet Başsavcılığı, Necmettin Gündüz'ün eski eşi Müzeyyen Baykal'a yönelik watsapp uygulaması üzerinden gönderdiği, "Ka.. or.. Bitireceğim senin hayatını. Gerçekten bitireceğim. İster kork, ister korkma. Ben erkeğim, senin gibi ka.. değilim. Sen benim hayatımı mahvettin. Ben de senin hayatını bitireceğim. Şimdi istediğin yere git" şeklindeki mesajlar nedeniyle soruşturma başlattı.

Gündüz'ün hakaret suçundan 3 aydan 2 yıla kadar, tehdit suçundan da 6 aydan 2 yıla kadar olmak üzere toplamda 9 aydan 2 yıla kadar hapsi istendi. Gündüz, önümüzdeki günlerde Şarkışla Asliye Ceza Mahkemesi'nde tehdit ve hakaret suçlarından yargılanacak.

BU CEZA ERTELENMEYECEK

İddianame hakkında SABAH'a konuşan Avukat İslam Gezer, "Müvekkilimin uğradığı saldırı sonrası savcılıkça kurulan iddianame sevindirici olmuştur. Bunun yanında sanığın müvekkile yönelik tehdit ve hakaret eylemler neticesinde de ayrıca bir iddianame kurularak yargılama süreci başlatılacaktır. Bu tehdit ve hakaret dosyası ile ilgili olarak her şey hukuki anlamda istediğimiz gibi ilerliyor. Bu suçun alt ve üst sınırı az olsa da, bizim açımızdan önem arz ediyor. Çünkü ağır cezada yargılama tamamlandıktan sonra aldığı ceza yılı sabıkasız insanlarda olduğu gibi ertelenmeyecek veya sanık hakkında hükmün açıklanması geri bırakılmasına kararı verilmeyecek" dedi.



Avukat İslam Gezer

HİÇBİR KADIN YALNIZ YÜRÜMEYECEK

Müzeyyen Baykal'ın avukatı Elif Büşra Berber, "Sanığa tehdit ve hakaret suçlarından verilen ceza Ağır ceza sonucunda verilen hükme eklenerek cezaevinde geçirdiği süre uzayacaktır. Bu süreçte müvekkilime yapılan tüm tehditlere karşı da hukuki yollara başvurulmuş olup kimsenin herhangi bir sıfatla dosyaya ve yargılamaya müdahalesine izin vermeyeceğiz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne sayılı günler kala Müzeyyen kardeşimizin dosyası vasıtası ile belirtmek isteriz ki memlekette hiçbir kadın yalnız yürümeyecek" dedi.