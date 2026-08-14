Cani şoföre ağırlaştırılmış müebbet

Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobiliyle çarptıktan sonra üzerinden geçerek kaçmaya çalıştığı İngiltere vatandaşı Lisa Jane Di Palma'nın (61) ölümüne neden olan alkollü sürücü Şenay Koparal (55), ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı. Kararı duyan Lisa Jane Di Palma'nın eşi Keith Anthony Di Palma, gözyaşlarına hakim olamadı. Kaza, geçen yıl 6 Ağustos saat 19.30 sıralarında Foça Mahallesi Cahit Beğenç Bulvarı'nda meydana geldi. Şenay Koparal yönetimindeki 48 HC 033 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan İngiltere vatandaşı Lisa Jane Di Palma'ya çarptı. Palma yere savruldu. Durumu gören çevredekiler yardıma koştu. Bu sırada alkollü olduğu ileri sürülen Koparal, yerdeki Lisa Jane Di Palma'nın üzerinden geçip kaçmaya çalıştı.

ARACIYLA ÜSTÜNDEN GEÇTİ

Vatandaşların uyarıları ve araca müdahalesiyle durdurulan Şenay Koparal, geri manevra yaparak, Palma'nın üstünden aracını çekti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Lisa Jane Di Palma, ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, otomobilin sürücüsü Koparal, gözaltına alındı. Olay anı çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Otomobilin sürücüsü Koparal, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklanıp, Eşen Cezaevi'ne gönderildi. Kalçası ve bacağında kırıklar oluşan Lisa Jane Di Palma, sevk edildiği Fethiye'deki bir özel hastanede, geçen yıl 13 Ağustos'ta hayatını kaybetti. Fethiye 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi, Şenay Koparal'ın 'bir suçu gizlemek, başka bir suçun delillerini gizlemek veya yakalanmamak amacıyla kadına karşı kasten öldürme' suçunu işlediğine hükmederek Koparal'ı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Kararın açıklanmasının ardından Lisa Jane Di Palma'nın eşi Keith Anthony Di Palma'ya sonucu avukatı Onur Kamalı bildirdi.