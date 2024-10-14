Cani torun dehşet saçtı

Bursa'nın Orhaneli ilçesi Göynükbelen Mahallesi Karandere mevkiinde yaşayan Mustafa Macar (78) ve Cahide Aydın'dan (70) 11 Ekim'den beri haber alamayan yakınları merak edip eve gitti. Eve giren akrabalar, şoke eden bir manzarayla karşılaştı. Ufukcan Üs isimli gencin (17) bahçede, 2 kişinin de evin içinde toplam 3 kişinin cansız bedenini bulan yakınları jandarmaya haber verdi.Cinayetleri soruşturan ekipler torun Mehmet K.'nın, Ufukcan Üs ve Alper E., isimli arkadaşıyla alkol aldığını saptadı. Daha sonra Mehmet K.'nın iki arkadaşıyla birlikte dedesinin evine para istemeye gittiğini belirledi. Evdeki 3 bileziği isteyen torun ile dede arasında arbede çıktı. Mehmet K. av tüfeğiyle ateş açtı. Dede ise baltayla kendisini savundu.Çıkan arbedede dede Mustafa Macar ve birlikte yaşadığı Cahide Aydın hayatını kaybetti. Mehmet K., daha sonra Ufukcan Üs'ü de bahçede vurarak öldürdü. Cenazeler, incelemenin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Torun Mehmet K. ve yanındaki Alper E., kaçtıktan sonra jandarma tarafından gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.