“Canını yerim Başkanım” diyerek Yavaş'a seslendi! Bozuk yollara sitem etti: O gün iki kere çukura düştük

Sosyal medyada herkes onu konuşuyor. 11 yaşındaki Mehmet Efe Karakoç'un okul yolunun bozuk olması nedeniyle Ankara Büyük Şehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a kendi mizahı ile seslenişi büyük beğeni topladı.
"CANINI YERİM BAŞKANIM ŞURAYI BİR YAPTIR"
Karakoç, paylaşımında ABB başkanı Mansur Yavaş'a sistem ederek, "Canını yerim başkanım şurayı bir yaptır" diye sitem etti. SABAH, Büyük ilgi çeken videonun ardından 11 yaşındaki 6. Sınıf öğrencisi Mehmet Efe Karakoç'a ulaştı.
O GÜN 2 KERE ARABAYLA ÇUKURA DÜŞTÜK
Paylaşılan videonun planlanan bir video olmadığını babasının sosyal medya hesabı üzerinden kamu yararına faydalı olabilecek içerikler paylaştığını ifade eden Karakoç, "O gün babamla birlikte okula giderken arabayla 2 kere çukura düştük ve o an aklıma geldi. Baba arabayı durdur bir video çekelim. Bu sorunun çözülmesi için bir içerik çekelim dedim. O an içimden gelen her şeyi samimi bir üslup ile aktardım. Video da büyük beğeni topladı" dedi.
"6 YILDIR ÇÖZÜLMEYEN SORUN"
Okulun 6 yıl önce yapıldığını belirten Karakoç, "Ben 6. Sınıf öğrencisiyim. 6 yıldır tüm veli ve öğrenciler olarak bu sorunu yaşıyoruz. Arabaların alt takımları perişan olmuş durumda. Daha geçen gün bir araç burada kaza yaptı. Ancak 6 yıldır burada yaşanan sorun hala çözüme kavuşamadı" ifadelerini kullandı.
8 AY ÖNCE YAPILIYOR DEDİLER, DAHA DA PERİŞAN ETTİLER
Bozuk yol nedeni ile velilerin ABB'ye sürekli dilekçe yazdığını belirten Karakoç, "Bundan 8 ay önce yol yapımına başladılar. Sandık ki sorun ortadan kalkacak yolumuzu güzelce yapacaklar. Ancak daha perişan oldu. Yolun ortasında kocaman ASKİ kapağı var. Her yer çukur içerisinde bu böyle olmaz" diye konuştu.
"BİZ BU YOLUN YAPILMASINI İSTİYORUZ BAŞKANIM"
SABAH'a yapmış olduğu özel açıklamaları yine Mansur Yavaş'a seslenerek noktalayan Karakoç, "Başkanım biz öğrenciler ve veliler. Bu sorunun ortadan kaldırılmasını istiyoruz. Arabalarımız bozulmasın istiyoruz. Canını yerim başkanım şu yolu bir yaptır" dedi.