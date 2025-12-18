“Canını yerim Başkanım” diyerek Yavaş'a seslendi! Bozuk yollara sitem etti: O gün iki kere çukura düştük

"6 YILDIR ÇÖZÜLMEYEN SORUN"

Okulun 6 yıl önce yapıldığını belirten Karakoç, "Ben 6. Sınıf öğrencisiyim. 6 yıldır tüm veli ve öğrenciler olarak bu sorunu yaşıyoruz. Arabaların alt takımları perişan olmuş durumda. Daha geçen gün bir araç burada kaza yaptı. Ancak 6 yıldır burada yaşanan sorun hala çözüme kavuşamadı" ifadelerini kullandı.

8 AY ÖNCE YAPILIYOR DEDİLER, DAHA DA PERİŞAN ETTİLER

Bozuk yol nedeni ile velilerin ABB'ye sürekli dilekçe yazdığını belirten Karakoç, "Bundan 8 ay önce yol yapımına başladılar. Sandık ki sorun ortadan kalkacak yolumuzu güzelce yapacaklar. Ancak daha perişan oldu. Yolun ortasında kocaman ASKİ kapağı var. Her yer çukur içerisinde bu böyle olmaz" diye konuştu.