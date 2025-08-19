Caniyi korudu canından oldu

Diyarbakır'da 24 yaşındaki Nazlı Demir, fizik tedaviden döndüğü sırada boşanma aşamasındaki eşi tarafından taksiden indiği sırada öldürüldü. Nazlı'yı öldüren zanlı Kemal Demir daha sonra intihar etti. Genç kadın, eşi tarafından bir ay önce ayağından vurulduğu için tedavi görüyordu. Talihsiz kadının ifadesinde 'Kendimi yanlışlıkla vurdum' dediği için eşinin tutuklanmadığı öğrenildi.

BACAKLARINDAN VURDU

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde boşanma aşamasında olan 24 yaşındaki Nazlı Demir ile 29 yaşındaki eşi Kemal Demir ile sokakta karşılaştı. Fizik tedaviden dönen Nazlı Demir ablası A.Y. ile araçtan indiği sırada, Kemal Demir önce eşine ateş etti, ardından aynı silahla kendini vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri ile polisler sevk edildi.

Yapılan kontrollerde ağır yaralanan Kemal Demir'in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Saldırıya uğrayan Nazlı Demir ise kaldırıldığı hastanede öldü. Olay sırasında bölgede bulunan ve taraflarla bağlantısı olmadığı belirlenen taksici İbrahim Yazıcı da kurşunların hedefi oldu. Karnından yaralanan taksici İbrahim Yazıcı'nın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, Demir'in eşine 5 el ateş ettiği tespit edildi.

FİZİK TEDAVİ GÖRÜYORDU

NAZLI DEMİR'in, bir ay önce Kemal Demir tarafından silahla ayağından vurulduğu ancak genç kadın ifadesinde 'Kendimi yanlışlıkla vurdum' dediği için eşinin tutuklama ya da uzaklaştırma almadığı öğrenildi. Ameliyat geçiren genç kadının, fizik tedavi gördüğü ve öldürüldüğü gün de tedaviden döndüğü belirtildi.