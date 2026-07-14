Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’in de aralarında bulunduğu 30 şüpheli adliyede

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Günerile bazı belediye bürokratlarının da aralarında olduğu 30 kişi, 'Suç örgütü kurma', 'Suç örgütüne üye olma', 'Rüşvet alma', 'Rüşvet verme' ve 'İhaleye fesat karıştırma' suçlarından gözaltına alınmıştı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerin tamamı bugün sabah saatlerinden itibaren Ankara Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerin savcılık ifadelerinin alınmasının beklendiği ve işlemlerin sürdüğü öğrenildi.