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Giriş Tarihi: 28.07.2026 18:53 Son Güncelleme: 28.07.2026 19:01

Çankırı’da feci kaza: 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı!

Çankırı'da meydana gelen feci kazada kamyon ile otomobil çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.

DHA Yaşam
Çankırı’da feci kaza: 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı!
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Kaza, Çankırı-Kızılırmak kara yolu İskilip kavşağında meydana geldi. Metin Ö. (56) idaresindeki otomobil ile İbrahim A. (38) yönetimindeki kamyon çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, otomobilde yolcu olarak bulunan Nazmi A. (61) ile Sevgi Ç.'nin (65) hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücü Metin Ö., Gülay Ö. (54) ve Ersin Ş. (42) yaralandı.

Yaralılar olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulanslarla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Yaralılardan durumu ağır olan Ersin Ş., hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

#ÇANKIRI #KAZA

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Çankırı’da feci kaza: 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı!
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