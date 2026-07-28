Çankırı’da feci kaza: 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı!

Kaza, Çankırı-Kızılırmak kara yolu İskilip kavşağında meydana geldi. Metin Ö. (56) idaresindeki otomobil ile İbrahim A. (38) yönetimindeki kamyon çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, otomobilde yolcu olarak bulunan Nazmi A. (61) ile Sevgi Ç.'nin (65) hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücü Metin Ö., Gülay Ö. (54) ve Ersin Ş. (42) yaralandı.
Yaralılar olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulanslarla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan durumu ağır olan Ersin Ş., hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.