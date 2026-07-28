Çankırı’da feci kaza: 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı!

Yaralılardan durumu ağır olan Ersin Ş., hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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