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Giriş Tarihi: 11.07.2026 15:39

Çankırı'da feci kaza: Otomobil traktöre ok gibi saplandı! 3 ölü, 1 yaralı

Çankırı'da otomobilin park halindeki traktöre çarptığı kazada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

DHA Yaşam
Çankırı’da feci kaza: Otomobil traktöre ok gibi saplandı! 3 ölü, 1 yaralı
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Kaza, sabah saatlerinde Çankırı-Kızılırmak kara yolu Tepealagöz köyü yol ayrımında meydana geldi. Adem S'nin (41) kullandığı 18 DN 639 plakalı otomobil, park halindeki traktöre çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü Adem S. olay yerinde yaşamını yitirirken, aracında bulunan Sadık Aras İ. (8), Satı İ. (80) ve Sadık İ. (75) yaralandı. Yaralılar, itfaiye ekiplerince sıkıştıkları araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Sadık Aras İ. ve Satı İ. kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#ÇANKIRI

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Çankırı'da feci kaza: Otomobil traktöre ok gibi saplandı! 3 ölü, 1 yaralı
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