Çankırı’da ilginç olay: Yumurtadan 4 ayaklı civciv çıktı: Sebebi veteriner açıkladı!

Çok nadir de olsa bazen böyle vakalar ile karşılaşabiliyoruz. Bu durumda civciv dengeli adımlar atamayıp düşecektir. Dört bacağı da yere basmıyorsa bacaklarının kesinlikle operasyon ile alınması gerekir. Sıkıntılı bir operasyon olmaz sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilebilir" dedi.