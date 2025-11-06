Haberler Yaşam Haberleri Çankırı'da kayıp olarak aranan Osman'dan acı haber geldi! Tüfekle vurulmuş halde...
Çankırı'da kayıp olarak aranan Osman'dan acı haber geldi! Tüfekle vurulmuş halde...

Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde, 30 yaşındaki Osman Soydaş kayıp olarak aranıyordu. Soydaş, dere yatağında tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Yapraklı ilçesine bağlı Yukarıöz köyünde yaşayan 30 yaşındaki Osman Soydaş'tan haber alınamaması üzerine, dün arama çalışması başlatılmıştı. AFAD, jandarma, Tüm Afetlerde Arama Kurtarma (TASKUT), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve jandarma komando ekiplerinin yanı sıra vatandaşların da katılımıyla yürütülen çalışmalarda, 60 personel ve 20 vatandaş görev aldı.

TÜFEKLE VURULMUŞ HALDE BULUNDU

Ekipler, dron ve iz takip köpeklerinin de kullanıldığı aramalar neticesinde köye yaklaşık 2 kilometre mesafedeki dere yatağında Soydaş'ın cansız bedenine ulaştı. Yapılan ilk incelemede Soydaş'ın tüfekle vurularak hayatını kaybettiği belirlendi. Osman Soydaş'ın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

