Çankırı’da kayıp olarak aranan Osman’dan acı haber geldi! Tüfekle vurulmuş halde...

Edinilen bilgiye göre, Yapraklı ilçesine bağlı Yukarıöz köyünde yaşayan 30 yaşındaki Osman Soydaş'tan haber alınamaması üzerine, dün arama çalışması başlatılmıştı. AFAD, jandarma, Tüm Afetlerde Arama Kurtarma (TASKUT), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve jandarma komando ekiplerinin yanı sıra vatandaşların da katılımıyla yürütülen çalışmalarda, 60 personel ve 20 vatandaş görev aldı.