Çankırı’da korkunç kaza: 3 ölü, 12 yaralı





Kazada, Salih G. ile aynı araçta bulunan Nariman G. Olay yerinde, M.G. ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazada 12 kişi ise yaralandı. Yaralılar Ilgaz Devlet Hastanesi ve Çankırı Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Olayla ilgili minibüs sürücüsü K.T. gözaltına alındı.