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Giriş Tarihi: 7.5.2022 22:08 Son Güncelleme: 7.5.2022 23:06

Çankırı'da korkunç kaza: 3 ölü, 12 yaralı

İHA
Çankırı’da korkunç kaza: 3 ölü, 12 yaralı

Çankırı’nın Ilgaz ilçesi D100 karayolunda hafif ticari araç ile minibüsün çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi yaralandı

Kaza, Çankırı'nın Ilgaz ilçesi D100 karayolu Çörekler köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salih G. (71) idaresindeki hafif ticari araç ile karşı yönden gelen K.T. (42) yönetimindeki minibüs çarpıştı.



Kazada, Salih G. ile aynı araçta bulunan Nariman G. Olay yerinde, M.G. ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazada 12 kişi ise yaralandı. Yaralılar Ilgaz Devlet Hastanesi ve Çankırı Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Olayla ilgili minibüs sürücüsü K.T. gözaltına alındı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Çankırı'da korkunç kaza: 3 ölü, 12 yaralı
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