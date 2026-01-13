Çankırı’da yarın okullar tatil mi? 14 Ocak kar tatili için Çankırı Valiliği takip ediliyor!

Soğuk hava koşulları ve yaşanabilecek olumsuzluklar, Çankırı'da "yarın okullar tatil mi?" sorusunu yeniden gündeme getirdi. 14 Ocak 2026 Çarşamba günü için eğitime ara verilip verilmeyeceği öğrenciler ve veliler tarafından merak edilirken, gözler Çankırı Valiliği'nden yapılacak olası son dakika açıklamalarına çevrildi.Peki, 14 Ocak Çarşamba günü Çankırı'da okullar tatil mi?
14 Ocak Çarşamba günü Çankırı'da eğitime ara verilip verilmeyeceğine dair şu ana kadar yetkili mercilerden resmi bir açıklama yapılmadı. Hava koşullarının seyrine bağlı olarak alınabilecek olası tatil kararının Çankırı Valiliği tarafından duyurulması bekleniyor. Öğrenciler ve veliler gelişmeleri yakından takip ederken, resmi bir karar alınması durumunda kamuoyuna bilgilendirme yapılacağı ifade ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerin çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bilecik, İstanbul'un Anadolu Yakası, Kütahya, Afyonkarahisar ve Mersin çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Siirt, Batman ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesiminde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
Çankırı'da 14 Ocak'ta hava oldukça soğuk ve kış koşullarının etkili olması bekleniyor. Gündüz sıcaklık yaklaşık −1°C civarında seyrederken, sabah ve gece saatlerinde sıcaklık -10°C'nin altına düşebilir. Tahminlere göre gün boyunca gökyüzü parçalı bulutlu ve don riski yüksek olacak. Gece ve sabah saatlerinde hissedilen sıcaklık daha da düşük hissedilecek.