Cankurtaran başkan 7/24 sahada

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ile 7,6 şiddetindeki depremle birlikte bölgeye giden ve halen sahada çalışan AK Parti Yerel Yönetimler Genel Başkan Yardımcısı Ali İnci yaraların sarılması noktasında önemli görevler üstlendi. Depremin merkez üssü Kahramanmaraş başta olmak üzere felaketi yaşayan 11 ilde inceleme ve temaslarda bulunan İnci, çadır kentleri ziyaret ederek depremzedelerin sıkıntılarını dinledi. Bölgede yapımı süren prefabrik kentleri de yerinde inceleyen İnci yetkililerden bilgi aldı.

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi ile 12 Kasım 1999 Düzce depreminde enkaz altından çok sayıda yaralıyı çıkartan İnci, Sakaryalıların bölgede kurduğu "Sakarya Aşevi Yardım Merkezi'ni de ziyaret etti. Türkiye Cumhuriyeti'nin yaraları hızla sardığını ve sarmaya da devam ettiğini belirten İnci, "17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde ve 12 Kasım 1999 Düzce Depremi'nde olduğu gibi Kahramanmaraş merkezli depremle birlikte hepimiz bölgeye koştuk" dedi.

Her iki depremi yaşayan bölge halkının depremi ve acısını iyi bildiğini anımsatan Ali İnci, "Böylesine büyük bir felaketin yaraları sarmak için devlet-millet işbirliğiyle çalışıyoruz. İnşallah bu yaraları hep birlikte sarıp kardeşlerimizi depreme dayanıklı yeni evlerine yerleştirmenin mücadelesi içindeyiz" dedi.