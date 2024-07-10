Cankurtaran Batuhan kaza kurbanı

Antalya'da Alanya istikametinden Side yönüne seyir halinde olan Batuhan Aytar idaresindeki araç, hatalı solama sonucu karşı şeride geçti ve tur otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisi ile Batuhan Aytar camdan fırlayarak yol kenarına düştü. Aytar'ın emniyet kemerinin takılı olmadığı öğrenildi. İhbarın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler otomobil sürücüsü Batuhan Aytar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada hayatını kaybeden Batuhan Aytar'ın 8 yıldır Manavgat'ta otelde cankurtaranlık yaptığı ve yaklaşık 60 kişinin hayatını kurtardığı öğrenildi. Ölüm haberini alan mesai arkadaşları gözyaşlarına boğuldu. Aytar'ın cenazesi memleketi Adana'ya götürüldü.Denizli-Antalya karayolunda Korkuteli ilçesi sınırlarında meydana gelen kazada Yalçın Kahramanlar (64) hayatını kaybetti. Kanada'da bankacı olan kızı Cansu'yu Bodrum'a bıraktıktan sonra Antalya'ya dönen Kahramanlar'ın kullandığı otomobil, B.D.'nin kullandığı otomobil ile çarpıştı. Yalçın Kahramanlar'ın kullandığı otomobil çarpmanın etkisi ile hurdaya döndü. Hayatını kaybeden Yalçın Kahramanlar'ın pul koleksiyoneri ve Avrupa Pul Şampiyonu olduğu öğrenildi. Elazığ'da M.K. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, araçta bulunan Ayhan Arslantaş ve Dilan Erdemci'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı M.K. ise Karakoçan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Şanlıurfa'dan Gaziantep'e doğru seyreden Nihat Evrensel (37) idaresindeki çekici ve römorklu TIR, merkez Şehitkamil ilçesi Arıl Mahallesi yakınlarında devrildi. Sürücü Nihat Evrensel'in hayatını kaybettiği belirlendi.Muğla'nın Yatağan ilçesi Gökpınar Mahallesi yolunda Ercan Zengingül idaresindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki zeytin ağacına çarptı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hızla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Zengingül'ün olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.