ABD Başkanı Donald Trump’tan İran’a gözdağı: O bölgeyi çok güçlü biçimde vuracağız

ABD Başkanı Trump, "İran çaresizce görüşmek istiyor. Ama anlamlı bir şekilde görüşmeye hazır olana kadar bizim görüşmeye hiç niyetimiz yok." dedi.
Tahran yönetimine karşı saldırılarının tamamlanmadığını aktaran Trump, "(İran'ın) Kazma Dağı bölgesini çok yakında, çok güçlü biçimde vuracağız." dedi.
İşte dakika dakika bölgede yaşanan son gelişmeler:
Kuveyt ordusu, İran'ın insansız hava aracı (İHA) saldırılarına karşı hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini duyurdu.
Kuveyt ordusunun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Kuveyt hava savunma sistemleri şu anda İran İHA'larının hain saldırılarına karşı koymaktadır." ifadesi kullanıldı. Açıklamada, olası patlama seslerine ilişkin şunlar kaydedildi: "Genelkurmay Başkanlığı, patlama sesleri duyulması halinde bunun düşman saldırılarına karşı devreye giren hava savunma sistemlerinin önleme faaliyetlerinden kaynaklandığını bildirmektedir. Herkesin yetkili makamlar tarafından yayımlanan güvenlik ve emniyet talimatlarına uyması rica olunur."
İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı, ABD’nin İran’ın nükleer santrallerine saldırı gerçekleştirmesi halinde bu girişimi bölgedeki savaşın genişletilmesi olarak değerlendireceklerini açıkladı.
Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı, ABD’nin, İran’ın nükleer santrallerine yönelik saldırı tehdidi hakkında bildiri yayımladı.
Bildiride, ABD’nin, İran’ın nükleer santrallerine saldırı gerçekleştirmesi halinde bu girişimin bölgedeki savaşın genişletilmesi olarak değerlendirileceği ve ABD’nin müttefikleri ile yine ABD’nin bölgedeki tüm çıkarlarının hedef haline geleceği belirtildi.
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Natanz Nükleer Santrali yakınlarında bulunan ve içerisinde santrifüjler olduğu iddia edilen Kazma Dağı bölgesini, çok yakında, çok güçlü biçimde vuracaklarını söylemişti.
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, "tehlikeli bir dünyada yaşadıklarını" ve Amerikan ordusu için ek kaynaklara ihtiyaç duyulduğunu belirterek, İran'la süren savaşın maliyetinin "37,5 milyar dolara ulaştığını" açıkladı.
Hegseth, Genelkurmay Başkanı Dan Caine ve Tarım Bakanı Brooke Rollins ile birlikte, Savunma Bakanlığı (Pentagon) için istenen ek bütçe konusunda ABD Senatosu Ödenekler Komitesi üyelerinin sorularını cevapladı.
"Bildiğiniz üzere, cesur ve hızlı adımlar atılması gereken tehlikeli bir dünyada yaşıyoruz. 2026 mali yılına yönelik bu ek ödenek talebinin nedeni de budur." diyen Hegseth, söz konusu bütçe talebini, Savunma Bakanlığının "acil ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik elzem ve ivedi bir kaynak takviyesi" olarak değerlendirdi.
Hegseth, bu ek finansman talebinin mevcut kaynakların yerini tutacak bir alternatif olmadığını dile getirerek, "Aynı zamanda farklı bir dönemdeyiz. Teknoloji, işlem gücü, yapay zeka, otonom sistemler ve uzay alanlarında kritik yatırımları hemen yapmazsak, hareketsiz kalma lüksümüz olmaz. Halihazırda bu tür yatırımları yapan hasımlarımız bizi geride bırakabilir." diye konuştu.
Savunma Bakanı, Demokrat Senatör Dick Durbin'in İran savaşının maliyetini sorması üzerine, "Bugün itibarıyla 37 milyar 500 milyon dolar." yanıtını verdi.
Söz konusu fonların sağlanmaması durumunda askerlerin maaşlarının ödenemeyebileceğini ifade eden Hegseth, ayrıca ABD ordusunun "ekipman ve mühimmatı hızla yenileme ve hayati operasyonları kesintisiz sürdürme kabiliyetini tehdit edecek" kritik eksikliklerle karşı karşıya kalabileceğini öne sürdü.
4 KEZ PROTESTO EDİLDİ
ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin ek ödenek talebine odaklanan oturumda Savunma Bakanı Hegseth'in Senatodaki açılış konuşması savaş karşıtları tarafından protesto edildi.
Hegseth henüz ilk cümlesinde salondaki bazı savaş karşıtları tarafından protesto edilirken, kısa aralıklarla 4 kez protestocular tarafından susturuldu.
Savaş karşıtı protestocular hızla salondan çıkarılırken, "Masum çocukları bombalamayı durdurun." sözleri duyuldu.
TRUMP YÖNETİMİNİN KONGREDEN İZİN ALMAMASI ELEŞTİRİLDİ
Senato Ödenekler Komitesi Başkan Yardımcısı Patty Murray, İran'a karşı başlatılan savaşın Trump yönetiminin kendi tercihi olduğunu söyledi.
Murray Cumhuriyetçi hükümeti, Kongre onayı olmaksızın İran'la savaşa girdiği için eleştirdiği konuşmasında, Trump yönetiminin "kendi tercihiyle bir savaş başlattığını" ifade etti.
Trump'ın Amerikan halkına bu konuda bir gerekçe sunmadığını ve ortaya çıkan bedelin "felaket" düzeyinde olduğunu belirten Murray, çatışmalarda ABD askerlerinin öldüğünü hatırlattı.
Murray, "Bu, Başkan (Trump) sağlık hizmetlerini, çocuk bakımını ve barınmayı karşılayacak bütçemiz olmadığını söylüyor ama nedense yeni bir savaşa her zaman bütçe bulabiliyor. Bunun için bir fiyat etiketi söz konusu değil." diye ekledi.
ABD Başkanı Donald Trump, ABD'li hava yolu şirketlerinin Lübnan'a direkt uçuşlar düzenlemesine ilişkin talimat verdiğini açıkladı.
Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile görüşmesinin ardından iki ülke arasındaki uçuşlara ilişkin açıklamada bulundu. ABD'li hava yolu şirketlerinin Lübnan'a direkt uçuşlar düzenlemesine izin verilmesi talimatı verdiğini aktaran Trump, "Umarım diğer ülkeler de aynısını yapar." ifadesini kullandı. Trump, Avn ile ABD'nin başkenti Washington'da bir araya gelmişti.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Kuveyt'e ait Bubiyan adası ile Ali es-Salem Hava Üssü'ndeki ABD radarlarının vurulduğunu açıkladı.
Devrim Muhafızları Ordusu, Nasr 2 Operasyonu'nun 24. dalgasına ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada, Kuveyt'e bulunan Bubiyan Adası ile Ali es-Salem Hava Üssü'ndeki ABD radarlarının vurulduğu belirtildi.
Erbil Havalimanında uçuşlar geçici olarak durduruldu.
Irak Erbil’deki ABD Başkonsolosluğu’na düzenlenen İHA saldırısı, hava savunma sistemleri tarafından engellendi.
Irak basını, Erbil'de şiddetli patlama seslerinin duyulmasının ardından 3 kamikaze insansız hava aracı düşürüldüğünü bildirdi.
İran ordusu, Irak'ın Erbil kenti ile Bahreyn'deki stratejik noktaları insansız hava araçları (İHA) ve balistik füzelerle hedef aldı. Erbil'de büyük patlama sesleri duyulurken, ABD güçlerinin konuşlu olduğu Erbil Hava Üssü'ne yönelen 3 intihar dronu ve bir İran füzesi, konuşlandırılan Patriot hava savunma sistemleri tarafından havada imha edildi.
Bahreyn’de sirenlerin çalmasının ardından vatandaşlar ve ülkede ikamet edenlerden sakin kalmaları ve en yakın güvenli alana gitmeleri istendi. Bahreyn İçişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, sirenlerin bir kez daha devreye alındığı bildirildi.
Bakanlık tarafından yapılan uyarıda, halktan sakin kalmaları ve en yakın güvenli bölgeye gitmeleri istendi.
ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı üzerinden yaşanan son çatışmaların ardından yeni saldırılarını İran'ın "Kazma Dağı bölgesine çok yakında, çok güçlü biçimde" yapacaklarını belirtti.
Trump, Washington'da Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile görüşmesinde, basın mensuplarının Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili sorularını yanıtladı.
Tahran yönetimine karşı saldırılarının tamamlanmadığını aktaran Trump, "(İran'ın) Kazma Dağı bölgesini çok yakında, çok güçlü biçimde vuracağız." dedi.
Donald Trump, "İran'la işimiz henüz bitmedi, şu anda ayrılmıyoruz." diyerek, İran'ın "nükleer operasyonlar için aklından geçirdiği her yere saldıracaklarını" bildirdi.
İran'la yakında yeni bir görüşme olup olmayacağı sorusuna Trump, "İran, çaresizce görüşmek istiyor ama anlamlı bir şekilde görüşmeye hazır olana kadar bizim görüşmeye hiç niyetimiz yok." yanıtını verdi.
Trump, İran'ın "hiç kimsenin düşünmediği seviyelerde, ciddi şekilde" gücünü kırdıklarını, İran'a verdikleri zararı "İranlılardan başka hiç kimsenin bilmediğini" dile getirdi.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, son birkaç gündür ABD ve İran arasında tırmanarak süren askeri gerilimden derin endişe duymaya devam ettiğini belirterek, taraflara "çatışmayı diplomasi yoluyla sona erdirme" çağrısında bulundu.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) bütçesinin, İran savaşı nedeniyle hızla tükendiği ve Savunma Bakanı Pete Hegseth'in bugün Kongre üyelerine ek bütçe için baskı yapacağı öne sürüldü.
Washington Post'un konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ABD'nin İran'a yönelik saldırıları nedeniyle Pentagon bütçesi haftalar içinde tükenecek.
Söz konusu fon krizi nedeniyle Pentagon halihazırda eğitim ve bakım bütçelerinde kısıtlamaya gitti.
Savunma Bakanı Hegseth'in konuyu bugün Senato Tahsisat Komitesinde gündeme getirmesi ve senatörlere ek bütçe için baskı yapması bekleniyor.
Öte yandan Washington Post'un ulaştığı belgelere göre Pentagon eğitim ve silah alımı için ayrılan 4,3 milyar doların İran savaşına aktarılması için Kongre'den talepte bulundu, ancak bu talebine henüz bir yanıt alamadı.
Beyaz Saray, Kongreden İran savaşının fonlanması için 67 milyar dolarlık ek bütçe talep etmiş ancak Kongre üyeleri arasındaki anlaşmazlıktan dolayı süreç tıkanmıştı.
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İran İçişleri Bakanı İskender Mumini ile görüşmesinde, Körfez bölgesindeki gerilimden derin endişe duyduğunu belirterek, taraflara "itidal" çağrısı yaptı.
Pakistan Başbakanlık Ofisinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Şerif ile Mumini'nin İslamabad'daki görüşmesine ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamaya göre, Şerif, Körfez bölgesinde artan gerilimden derin endişe duyduğunu dile getirerek, taraflara "bölgede istikrarsızlığı artıracak eylemlerden kaçınmaları ve itidalli olmaları" çağrısında bulundu.
Şerif, Pakistan'ın bölgede barış ve istikrara bağlılığını yineleyerek, bu konuda "dürüst ve samimi bir arabulucu" olarak rolünü sürdüreceğini vurguladı.
Mumini de İslamabad'a ziyaretinde ikili ilişkileri geliştirmeyi hedeflediklerini ifade ederek, Pakistan'ın İslamabad Mutabakatı'nın imzalanmasına yol açan arabuluculuk çabalarını takdir ettiklerini kaydetti.
İran İçişleri Bakanı Mumini, Pakistan Başbakanı Şerif'in, İran'ın eski lideri Ali Hamaney için Tahran'da düzenlenen cenaze törenine katılmasından dolayı teşekkür etti.
Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'a karşı başlattıkları "deniz ablukası" doğrultusunda dünden beri 6 geminin geçişine engel olduklarını duyurdu.
Husilere bağlı SABA haber ajansı, Suudi Arabistan'a karşı dün ilan edilen deniz ablukasına ilişkin bilgi verdi. Husilere bağlı güçlerin Suudi Arabistan'a yönelik deniz ablukası doğrultusunda gemilerin geçişine izin vermediğine işaret edilen haberde, "Suudi Arabistan'a karşı uygulanan deniz ablukası kapsamında silahlı güçlerin yaptıkları uyarılar sonucu son 24 saatte 6 gemi geri döndü." denildi. Kontrollerindeki Hudeyde vilayetinden Kızıldeniz'e ulaşabilen Husiler, söz konusu gemileri nerede engellediklerine dair ise bilgi vermedi. Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, dün yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ı Yemen'e karşı abluka uygulamakla suçlamış ve ablukaya "karşı ablukayla" karşılık vereceklerini duyurmuştu.
Kuveyt Dışişleri Bakanlığı, Hürmüz Boğazı'nda dün akşam bir petrol tankerinin hedef alınması üzerine İran'ın Kuveyt Büyükelçisi Muhammed Tutunci'yi Bakanlığa çağırdı.
Kuveyt Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İran'ın dün akşam Hürmüz Boğazı'ndan geçen Kuveyt'e ait bir petrol tankerini hedef alması sonucu tankerin mürettebatından birkaç kişi yaralandı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Hamed Süleyman el-Mişan, Hürmüz Boğazı'ndaki saldırı üzerine İran'ın Kuveyt Büyükelçisi Tutunci'yi Bakanlığa çağırarak protesto notası verdi. "İran'ın 28 Şubat'tan beri Kuveyt'i hedef alan düşmanca saldırıları kapsamında söz konusu tankeri vurduğuna" işaret eden Mişan, İran'ın bu sürede ayrıca Kuveyt'e yönelik kışkırtıcı açıklamalar yaptığını savundu. Tüm bunların Kuveyt'in egemenliğinin yanı sıra toprak bütünlüğü ve çıkarlarına karşı açıkça ihlaller olduğunu vurgulayan Mişan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarını ve uluslararası hukuku ihlal eden İran saldırılarının aynı zamanda uluslararası deniz güvenliğini de tehdit ettiğini belirtti. İran'ın Kuveyt'e yönelik hiçbir meşruiyeti bulunmayan saldırılarının derhal durdurulmasını talep eden Mişan, Kuveyt topraklarını hedef alan saldırıların sonuçlarından İran'ı sorumlu tuttuklarını belirtti.
ABD Başkanı Trump, “İran çaresizce görüşmek istiyor. Ama anlamlı bir şekilde görüşmeye hazır olana kadar bizim görüşmeye hiç niyetimiz yok.” dedi.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran'ın Orta Doğu'daki ABD üslerine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden 3'üncü Amerikan askerinin kimliğini paylaştı.
Pentagon, İran'ın saldırılarında hayatını kaybeden 3'üncü ABD askerinin North Carolina eyaletinden 30 yaşındaki Çavuş Michael Emmanuel Swinton olduğunu bildirdi. Swinton'ın Irak'ın Erbil vilayetinin Soran ilçesinde bulunan ABD'nin Harir Askeri Üssü'ne pazar günü düzenlenen saldırıda hayatını kaybettiği belirtilirken "ölümünün koşulları" hakkında bilgi verilmedi. Aynı saldırıda, bir ABD askeri de hafif yaralanmış ve tıbbi tedavi altına alınmıştı. Pentagon kayıtlarına göre Swinton, North Carolina'daki Fort Bragg'da bulunan 108. Hava Savunma Topçu Tugayı'na bağlı 55. Hava Savunma Topçu Alayı'nın 2. Taburu'nun D Bataryası'nda görev yapıyordu. Pentagon tarafından kimlikleri açıklanan iki ABD askeri cumartesi günü Ürdün'de hayatını kaybetmişti.
İran saldırıları nedeniyle Bahreyn'de sirenlerin çaldığı, Kuveyt'te ise hava savunma sistemlerinin devreye girdiği bildirildi.
Bahreyn İçişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, ülkede sirenlerin çaldığı duyuruldu. Açıklamada, vatandaşlar ve ülkede yaşayanlardan sakin olmaları, en yakın güvenli bölgeye gitmeleri ve gelişmeleri resmi kanallar üzerinden takip etmeleri çağrısı yapıldı. Kuveyt ordusunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise İran kaynaklı füze ve insansız hava araçları (İHA) saldırılarına karşı hava savunma sistemlerinin devreye girdiği ifade edildi. Açıklamada, ülkede duyulabilecek patlama seslerinin hava savunma sistemlerinden kaynaklanabileceği belirtilerek, halktan yetkili kurumlarca yayımlanan güvenlik talimatlarına uymaları istendi. Kuveyt ve Bahreyn başta olmak üzere Körfez'deki bazı Arap ülkeleri, günlerdir hava savunma sistemlerinin İran kaynaklı hava saldırılarını engellediğine ilişkin açıklamalar yapıyor.
İran İçişleri Bakanı İskender Mumini, Pakistan'da Başbakan Şahbaz Şerif tarafından kabul edildi.
İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İslamabad'da iki gün sürecek resmi temaslarına başlayan Mumini, ilk olarak mevkidaşı Muhsin Nakvi'yle bir araya geldi. İki bakan görüşmede, ekonomik, ticari ve yatırım alanlarındaki işbirliğini geliştirmenin yanı sıra bölgesel barışın sağlanmasına ilişkin fikir alışverişinde bulundu. Nakvi'yle görüşmesinin ardından Mumini, Pakistan Savunma Kuvvetleri Komutanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı Mareşal Asim Munir ile bir araya geldi ve daha sonra Başbakan Şahbaz Şerif tarafından kabul edildi. İran heyetinde Sistan-Beluçistan eyaletinden üst düzey yetkililerin yanı sıra dışişleri, petrol, sanayi maden ve ticaret, ekonomi ve maliye bakanlıkları ile gümrük idaresi temsilcileri de bulunuyor.