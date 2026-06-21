ABD-İran arasında ilk tur görüşmeleri sona erdi: İran’dan yeni Hürmüz açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, İran'ın Lübnan'daki müttefik grupları üzerindeki etkisini kullanmasını isteyerek, aksi halde Tahran'ın yeniden hedef alınabileceğini söylemişti.
Trump paylaşımında, "İran, Lübnan'da sorun çıkaran ve yüksek maaşlar ödediği vekil güçlerini derhal durdurmalı. Eğer bunu yapmazlarsa İran'ı geçen hafta yaptığımız gibi tekrar vururuz, hem de çok daha sert şekilde" ifadelerini kullanmıştı.
Devam eden müzakereler sonucunda ilk turun bittiğini açıklayan İran, 18 saat süren görüşmelerin ardından Katar ve Pakistan aracılığıyla bir belge yayımlanacağını belirterek, Hürmüz Boğazı'nda güvenli geçiş için ortak bir mekanizma kurulacağını açıkladı.
İşte dakika dakika son gelişmeler...
İran, ABD ile 18 saat süren müzakerelerin sonucunda ilk tur görüşmelerin sona erdiğini açıkladı.
İran Dışişleri, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Müzakere heyetinin çalışmaları bitti. Heyetlerin teknik düzeyde göüşmesi sürecek" ifadelerini kullandı.
Ayrıca, Katar ve Pakistan aracılığında genel noktaları içeren bir metnin yayınlanacağı duyuruldu.
İsrailli bir gazetecinin iddialarına göre, ABD’li bir diplomat İsviçre’de gerçekleştirilen görüşmelerin bu gece saatlerine kadar sürmesinin beklendiğini söyledi. Yetkili, Katar ve Pakistan arabuluculuğunda gerçekleştirilen görüşmelere ilişkin, "Dört taraf da bugünkü görüşmelerin gidişatından memnun görünüyor. Arabulucular, tarafların sorunları aşmasına yardımcı oluyor. Bu ilk tur görüşmelerin gelecekte güven inşasına zemin hazırladığını düşünüyoruz" dedi.
Pakistanlı kaynaklar, ABD ile İran arasındaki mutabakatın uygulanması amacıyla İsviçre'de yürütülen müzakerelerin "sona ermediğini" ancak askıya alınan görüşmelerin bugün yeniden başlama ihtimalinin düşük olduğunu belirtti.
Müzakere sürecine yakın bir hükümet kaynağı, AA muhabirine konuyla ilgili açıklamada bulundu.
ABD ile İran arasında İsviçre'de yürütülen görüşmelerin henüz "tamamlanmadığını" belirten kaynak, "Şu an çok geç bir vakit ve herkes yorgun. Bu nedenle görüşmelerin ikinci turunun bugün yeniden başlama ihtimali çok düşük." ifadelerini kullandı.
Kaynak, ikinci turun ne zaman yapılacağına ilişkin ise bilgi vermedi.
Öte yandan, konuyla ilgili bilgi sahibi bir başka kaynak, Pakistanlı ve Katarlı yetkililerin İranlı müzakerecilerle temas halinde olduğunu ve görüşmelerin yeniden başlaması için ikna etmeye çalıştıklarını aktardı.
ABD ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptının uygulanmasına ilişkin ilk teknik görüşmeler, Pakistan ve Katar'ın arabuluculuğunda, İsviçre'nin Nidwalden kantonuna bağlı Bürgenstock kasabasında bugün başlamıştı.
Fars Haber Ajansına göre, İran heyeti, ABD Başkanı Donald Trump'ın "İran, Lübnan'daki yüksek maaşlı vekil güçlerinin sorun çıkarmalarını derhal engellemelidir. Aksi takdirde, geçen hafta yaptığımız gibi İran'a yine çok sert bir darbe indireceğiz, hatta bu sefer daha da sert şekilde. (İran Cumhurbaşkanı Mesud) Pezeşkiyan ağzından çıkanlara dikkat etse iyi olur, yoksa ülkenin geri kalanını da ele geçiririz." ifadelerinin ardından müzakere alanını terk etmişti.
İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Trump'ın İran'a yönelik saldırı tehdidine ilişkin, "ABD'lilerin tehditlerini ciddiye almıyoruz." ifadesini kullanmıştı.
Axios muhabiri Barak Ravid'e konuşan diplomat ise İran heyetinin, mutabakatın uygulanması amacıyla yürütülen müzakere alanını ABD Başkanı Donald Trump'ın saldırı tehdidinin ardından terk etmediğini ve görüşmelerin devam ettiğini öne sürmüştü.
ABD Başkanı Donald Trump, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'yi "İran ve onların çok ciddi nükleer tehdidiyle alakadar olmayı aklından bile geçirmediği" gerekçesiyle eleştirdi.
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İran yönetiminin Orta Doğu'da barışı destekleme konusunda "samimi" olduğunu söyledi.
Dawn gazetesinin haberine göre, ABD ile İran arasında imzalanan mutabakata ilişkin görüşmelerin yapıldığı İsviçre'nin Bürgenstock kasabasında bulunan Şerif, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
İran lideri Mücteba Hamaney, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İran İslami Danışma Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin söz konusu kriz sürecini "gerilimi düşürme" amacıyla yönettiğini ifade eden Şerif, Tahran yönetiminin "son derece dürüst davrandığını" ve krizi "onurlu bir tavır içinde ele aldığını" dile getirdi.
Şerif, "Bence İran yönetimi bölgede barışı destekleme konusunda gerçekten samimi. Aynı şekilde ABD Başkanı Donald Trump'ın da öyle olduğunu düşünüyorum. Onun barış adamı olduğu konusunda hiçbir şüphem yok." dedi.
Trump'ın bu tutumunu Pakistan ile Hindistan arasındaki gerilim sırasında gösterdiğini kaydeden Şerif, ABD ile Pakistan arasında yeniden gelişen dostluğun "cesaret verici bir işaret" olduğunu ve iki ülke arasında yakın koordinasyon ve işbirliği döneminin kapısını aralayabileceğini belirtti.
Axios muhabiri Barak Ravid'e konuşan diplomat, İran heyetinin, mutabakatın uygulanması amacıyla yürütülen müzakere alanını ABD Başkanı Donald Trump'ın saldırı tehdidinin ardından terk etmediğini ve görüşmelerin devam ettiğini öne sürdü.
İran müzakere heyeti üyesi Hüseyin Kurbanzade, İsviçre’de gerçekleştirilen İran-ABD görüşmelerinde İran petrolüne ilişkin yaptırımların geçici olarak kaldırılması ile ilgili hazırlanan taslağın nihai hale getirildiğini söyledi.
ABD ile İsviçre’de, mutabakatın uygulanması amacıyla müzakere yürüten İran heyetinin, ABD Başkanı Donald Trump’ın saldırı tehdidinin ardından müzakere alanını terk ettiği bildirildi.
Yarı resmi Fars Haber Ajansı’na göre, İran heyeti, müzakere alanından ayrıldı.
İranlı heyet, ABD Başkanı Trump’ın İran’a karşı kullandığı "İran, Lübnan’daki yüksek maaşlı vekil güçlerinin sorun çıkarmalarını derhal engellemelidir. Aksi takdirde, geçen hafta yaptığımız gibi İran’a yine çok sert bir darbe indireceğiz, hatta bu sefer daha da sert şekilde. Pezeşkiyan ağzından çıkanlara dikkat etse iyi olur, yoksa ülkenin geri kalanını da ele geçiririz” ifadelerinin ardından müzakere alanını terk etti.
İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik saldırı tehdidine ilişkin, “ABD’lilerin tehditlerini ciddiye almıyoruz." demişti.
ABD ile müzakereler için İsviçre’de bulunan, İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik saldırı tehdidine ilişkin, “ABD’lilerin tehditlerini ciddiye almıyoruz.” dedi.
ABD ile İran arasında imzalanan mutabakatın ardından İsviçre’nin Bürgenstock kasabasında taraflar ve arabulucular Pakistan ve Katar’ın yer aldığı dörtlü görüşmelere, iç istişareler amacıyla ara verildiği bildirildi.
Yarı resmi Fars Haber Ajansı’na göre, İsviçre’de Pakistan ve Katar arabuluculuğunda devam eden İran-ABD görüşmelere, iç istişareler nedeniyle ara verildi.
Tarafların verilen bu arayla birlikte başkentleri ile irtibata geçerek son gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunması bekleniyor.
Öte yandan, İran Dışişleri ve Müzakere Heyeti Sözcüsü İsmail Bekayi, görüşmelerin verilen aranın ardandan devam edeceğini ve müzakerelerin Türkiye saati ile 20.00’da bitmesinin beklenildiğini söyledi.
ABD’nin Hürmüz Boğazı’nda uyguladığı deniz ablukasını kaldırdığını duyurmasının ardından, İran limanlarındaki gemi hareketliliği arttı.
Hürmüz Boğazı’na yönelik ablukanın kalkmasının ardından Basra Körfezi açıklarında bulunan İran ticaret gemilerinin kıyı bölgelere yanaştığı görüldü.
Daha önce Basra Körfezi açıklarında bulunan İran’a ait ticari gemiler, ablukanın kalkmasıyla birlikte ülkenin güneyinde bulunan Bandar Abbas kenti kıyıları ile Kong kenti yakınlarına yaklaşmaya başladı.
Öte yandan İran devlet televizyonu, deniz ablukasının ardından Bandar Abbas’da bulunan Şehit Recai Limanı’na ilk konteyner gemisinin yanaştığını duyurdu.
Limana yanaşan geminin 6 bin 500 ton kapasiteli olduğu ve üzerinde bulunan 2 bin 980 konteynerin boşaltılacağı belirtildi.
Lübnan'ın güneyinde İsrail ordusunun işgali altında bulunan bölgelerden birine giden Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, ülkeye saldırılara yeniden başlamaya hazır olmaları gerektiğini belirterek ateşkesin kırılgan olduğunu savundu.
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran ile görüşmelerde "sadece son birkaç saat içinde büyük ilerleme görüldüğünü" ve "daha fazla ilerleme" kaydedilmesinin beklendiğini söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik yeni bir tehditte bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Trump, İran'ın Lübnan'daki müttefik grupları üzerindeki etkisini kullanmasını isteyerek, aksi halde Tahran'ın yeniden hedef alınabileceğini söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump paylaşımında, "İran, Lübnan'da sorun çıkaran ve yüksek maaşlar ödediği vekil güçlerini derhal durdurmalı. Eğer bunu yapmazlarsa İran'ı geçen hafta yaptığımız gibi tekrar vururuz, hem de çok daha sert şekilde" ifadelerini kullandı.