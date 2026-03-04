ABD-İran-İsrail savaşında son dakika: ABD ve İsrail sahaya sürecek! Tehlikeli PJAK oyunu

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentindeki ABD Konsolosluğu'na insansız hava aracıyla saldırı düzenlenirken yerleşkede yangın çıktı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, tüm personelin güvende olduğunu açıkladı. Dubai hükümetine bağlı Medya Ofisi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Dubai kentindeki ABD Konsolosluğu'na İHA ile saldırı düzenlendiği; yerleşkede yangın çıktığı ifade edildi.
İsrail ordusunun Lübnan’a gerçekleştirdiği son saldırılarda en az 10 kişinin öldüğü, 14 kişinin de yaralandığı açıklandı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, İran'ın dini lideri Ali Hamaney ve üst düzey danışmanlarının öldürüldüğü saldırı öncesinde ABD Başkanı Donald Trump’ı arayarak hedef alınan toplantı hakkında istihbarat bilgisi sağladığı iddia edildi.
ABD merkezli haber sitesi Axios, İran’ın dini lideri Ali Hamaney’in ölümüyle sonuçlanan saldırı ile ilgili dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı. İsmi gizli tutulan hükümet yetkililerine dayandırılan habere göre; İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu 23 Şubat’ta Trump’ı arayarak Hamaney'in 28 Şubat Cumartesi sabahı Tahran'da üst düzey danışmanlarıyla bir araya geleceğini ve bu toplantının tek bir saldırıyla birçok üst düzey İranlı yetkiliyi öldürme fırsatı sunacağını söyledi. Trump ise, ABD istihbarat teşkilatı CIA’ya bu bilgiyi doğrulama talimatı verdi.
İran'ın başkenti Tahran’da, ABD-İsrail saldırıları nedeniyle yeniden şiddetli patlama sesleri geldiği bildirildi. İran devlet televizyonuna göre, Tahran’ın batısı ile Germdere, Şehri Kudüs ve Verdaverd bölgelerinde şiddetli patlama sesleri duyuldu.
Tahran'da gece boyunca belli aralıklarla patlama sesleri gelmişti.
Hizbullah, İsrail’in kuzeyindeki askeri birliklerini hedef aldığını duyurdu
Hizbullah, İsrail’in kuzeyindeki ve Lübnan sınırına yakın bölgelerdeki askeri birlikleri ve Hayfa kentindeki bir askeri üssü füzelerle hedef aldığını açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile İran'a yönelik başlattığı savaşın ardından bölgedeki denklemi görüşmek için dikkat çeken bir diplomasi trafiği yürüttü. Amerikan Axios'un haberine göre, Trump bölgede sinsi planlar yapan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ısrarı ile Irak'taki Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Başkanı Bafel Talabani ve Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) lideri Mesud Barzani ile İran'ı görüştü. Görüşmelerinde saldırıların gidişatı ve olası sonraki adımlar ele alındı. Söz konusu görüşmelerin, Netanyahu'nun "aylar süren perde arkasındaki girişimlerinin" sonucu olduğunu savunan kaynaklar, "Genel kanı ve özellikle Netanyahu'nun görüşü, PJAK terörünün ortaya çıkacağı, ayaklanacakları yönünde" değerlendirmesinde bulundu.
NETANYAHU'NUN SİNSİ PLANI
Kaynaklar, İran'a yönelik saldırılar ve rejim değişikliği çağrılarında "ısrarcı" olduğu belirtilen Netanyahu'nun, Beyaz Saray'daki bir toplantıda ilk kez "Kürtleri" Trump'a önerdiğini iddia etti. Haberde, "Kürtlerin İran-Irak sınırı boyunca binlerce silahlı unsura sahip olduğu ve kontrol ettikleri stratejik bölgelerin savaşın gidişatı açısından önem taşıyabileceği" vurgulanarak, İsrail'in Suriye, Irak ve İran'daki bazı gruplarla uzun yıllara dayanan güvenlik ve istihbarat bağlarının bulunduğu hatırlatıldı.
Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından bir açıklama yayımladı.
Açıklamada, Suudi Arabistan'ın hava sahasına giriş yapan 9 insansız hava aracının (İHA) anında düşürüldüğü ifade edildi.
İran'da başta başkent Tahran'da olmak üzere İsfahan, Senendec, Kum ve Ahvaz kentlerinde patlama seslerinin geldiği bildirildi.
Yarı resmi Tesnim Haber Ajansının haberinde, Tahran’ın batı bölgelerinde art arda patlama seslerinin geldiği belirtildi.
Yerel medyada yer alan haberlerde de İsfahan, Senendec, Kum ve Ahvaz kentlerinde de patlama sesleri duyulduğu kaydedildi.
Sosyal medyada yer alan görüntülerde büyük patlamaların olduğu ve kentlerin üstünde yoğun duman görüldü.
İran’a yönelik saldırılara devam eden ABD ve İsrail, yeni saldırı dalgası başlattıklarını açıkladı. ABD ordusu ayrıca bugüne dek yaklaşık 2 bin hedefin vurulduğunu, 17 İran gemisinin batırıldığını duyurdu.
KYB asayişinden yapılan yazılı açıklamada, saldırının hedefi olan binanın daha önce Birleşmiş Milletler (BM) tarafından kullanıldığı belirtildi. Açıklamada, paniğe sebep olan saldırıda ölü ya da yaralı olmadığı aktarıldı. Güvenlik güçlerinin soruşturma başlattığına işaret edilen açıklamada, detaylı bilginin daha sonra paylaşılacağı kaydedildi. Yerel medyada yayımlanan görüntülerde, patlama sonrası yangın meydana geldiği ve bölgeden yoğun duman yükseldiği gözlemlendi. Süleymaniye Valisi Heval Ebubekir de yerel medyaya yaptığı açıklamada, "Süleymaniye halkından olay yerine gitmemelerini rica ediyorum. Üçüncü Dünya Savaşı'nın eşiğindeyiz." ifadelerini kullandı. "Kürtlerin bu savaşa dahil olmaması gerektiğini" dile getiren Ebubekir, "Uluslararası güçlere, savaşlarını ülkemize getirmemeleri çağrısında bulunuyoruz." dedi.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD-İsrail'in saldırılarının başlamasından bu yana Hürmüz Boğazı'nda "geçiş yasağı" ilan etmesinin ardından "uyarıları dikkate almadan Boğaz'dan geçmeye çalışan" 10 petrol tankerini vurduğunu duyurdu. Yarı resmi Fars Haber Ajansının Devrim Muhafızları Ordusunun açıklamasına dayandırdığı haberde, Hürmüz Boğazı'nın güvenli olmadığı yönündeki tekrarlanan uyarılara rağmen, bu uyarıları dikkate almayan 10'dan fazla petrol tankerinin çeşitli mühimmatlarla vurularak kullanılamaz hale getirildiği belirtildi Haberde, Hürmüz Boğazı'nın savaş koşulları altında olduğu ve füze veya başıboş insansız hava araçlarından gemilere zarar gelme olasılığının bulunduğu ve bu nedenle gemilerin bu bölgeden geçmemesi gerektiği ifade edildi. İran donanması, ABD-İsrail'in saldırıları nedeniyle Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin kapatıldığını duyurmuştu.
Katar Savunma Bakanlığı, İran'dan fırlatılan iki balistik füzenin ülkeyi hedef aldığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Katar'ın, İran'ın misilleme saldırıları kapsamında fırlatılan iki balistik füzenin hedefi olduğu belirtildi. Açıklamada, hava savunma sistemlerinin füzelerden birini başarıyla önlediği, ikinci füzenin ise ABD'ye ait El-Udeyd Hava Üssü'ne düştüğü ancak olayda herhangi bir can kaybının olmadığı ifade edildi. Katar Silahlı Kuvvetlerinin ülkenin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumak için gerekli tüm kapasite ve kaynaklara sahip olduğu vurgulanan açıklamada, herhangi bir dış tehdide karşı kararlı şekilde karşılık verileceğinin altı çizildi. Bakanlık ayrıca vatandaşlara, ülkede yaşayanlara ve ziyaretçilere sükunet çağrısında bulunarak, yetkili makamların talimatlarına uyulması, söylentilere itibar edilmemesi ve yalnızca resmi kaynaklardan yapılan açıklamaların dikkate alınmasını istedi.
Bahreyn'de sirenlerin çalmasının ardından halka güvenli bölgelere sığınmaları çağrısı yapıldı. Bahreyn İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde sirenlerin çalmasının ardından vatandaşlara ve ülkede yaşayanlara, sakin olmaları ve en yakın güvenli bölgelere sığınmaları çağrısında bulundu. Resmi verilere göre, Bahreyn'de salı günü boyunca 4 kez sirenler çaldı. İran, ABD-İsrail'in saldırılarına karşılık, İsrail'in yanı sıra Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Ürdün gibi ülkelerde, ABD üslerine ve hedeflerine saldırılar düzenliyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, bölge ülkeleriyle savaş halinde olmadıklarını ve bu ülkelerin İran topraklarına saldırılar konusunda ABD'ye baskı yapması gerektiğini belirterek, bölgedeki Amerikan üslerinin ve askerlerinin kendileri için meşru hedef olduğunu söylemişti.
Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentindeki ABD Konsolosluğu'na insansız hava aracıyla saldırı düzenlenirken yerleşkede yangın çıktı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, tüm personelin güvende olduğunu açıkladı.
İran İHA'larla Dubai'deki ABD Konsolosluğu'nu hedef aldı