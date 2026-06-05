ABD-İran savaşında yeni perde: Katar’daki Komuta Merkezi vuruldu, okyanusta tankere baskın yapıldı

ABD ile İran arasında şubat ayında patlak veren askeri çatışmaların ardından taraflar arasındaki güç savaşı, stratejik komuta merkezlerinin vurulması ve açık denizlerdeki tanker operasyonlarıyla yeni bir evreye taşındı. ABD ordusu, Hint Okyanusu'nda seyreden ve Tahran yönetimiyle bağlantılı olduğu gerekçesiyle yaptırım uygulanan "MT DAVINA" adlı akaryakıt gemisine gece yarısı helikopterlerle baskın düzenlediğini duyururken; Washington'ın Orta Doğu'daki 20 yıllık hava hakimiyetinin merkezi konumundaki Katar'daki üssünün de savaşın ilk safhalarında İran füzeleriyle tamamen devre dışı bırakıldığı ortaya çıktı.
İşte ABD/İsrail-İran savaşında dakika dakika gelişmeler...
İran'ın, ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta saldırılarıyla başlayan savaşın ilk günlerinde ABD'nin Katar'daki Ortak Hava Operasyonları Merkezi'ni (CAOC) füzelerle vurarak ağır şekilde hasara uğrattığı bildirildi.
Virginia merkezli ABD Hava-Uzay Kuvvetleri Derneği'nin aylık çıkardığı dergide saldırı hakkında bilgi sahibi üst düzey bir Amerikalı yetkilinin ifadelerine dayandırılan haberde, ABD'nin Orta Doğu'daki hava harekatlarını 20 yılı aşkın süredir yöneten Ortak Hava Operasyonları Merkezi adı verilen komuta merkezi, İran'la savaş sırasında çok sayıda doğrudan isabet aldı.
Yetkiliye göre, İran, Katar'daki El Udeid Hava Üssü'nde bulunan Ortak Hava Operasyonları Merkezi'ne savaşın ilk günlerinde çok sayıda füze saldırısı düzenledi ve merkez kullanılamaz hale geldi.
Savaşın öncesinde İran'ın tesisi hedef alabileceğini göz önünde bulunduran ABD ordusunun savaşı başından itibaren Güney Carolina'daki Shaw Hava Kuvvetleri Üssü'ndeki bir tesisten yönettiğinin bilgisini veren yetkili, savaş öncesinde merkezdeki personelin de başka bir yere gönderildiğini aktardı.
ABD yönetimi veya Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), şu ana kadar CAOC'ye verilen hasara ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.
Haberde, CAOC'un CENTCOM'un hava bileşeni olan Merkez Hava Kuvvetleri'ne bağlı olduğu belirtilirken CENTCOM'un konuyla ilgili sorulara yanıt vermediği ifade edildi.
İran, ABD-İsrail'in 28 Şubat'taki saldırılarıyla başlayan ve 8 Nisan'da geçici ateşkesle duran savaş sırasında İsrail'in yanı sıra ABD'nin bölgedeki askeri üslerine ve hedeflerine füze ve insansız hava araçlarıyla 100 dalga halinde saldırılar düzenlemişti.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran ordusunun, Umman Denizi'ndeki ABD destroyerlerine uyarıda bulunduğu açıklamasının doğru olmadığını savundu.
CENTCOM'un, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, İran'ın açıklamalarına ilişkin paylaşım yapıldı.
İran ordusunun, ABD donanmasının Umman Denizi'nde "ticari gemiler ile petrol tankerlerine yönelik saldırıları" sonrasında füze ve insansız hava araçları (İHA) ile uyarıda bulunduklarına ilişkin açıklamasının doğru olmadığı savunulan paylaşımda, "İran güçleri, ABD Donanmasına ait savaş gemilerini hedef almadı. Bu, ateşkesin büyük bir ihlali olur. ABD güçleri, İran'a yönelik devam eden ablukayı tam olarak uygulamakta ve bölgesel sularda faaliyetlerini serbestçe sürdürmektedir." ifadelerini kullandı.
İran ordusu, ABD donanmasının Umman Denizi'nde "ticari gemiler ile petrol tankerlerine yönelik saldırıları" sonrasında füze ve İHA'larla uyarıda bulunduklarını duyurmuştu.
Uyarı atışlarından sonra ABD destroyerlerinin, Umman Denizi'nden Hint Okyanusu'na yöneldiği aktarılmıştı.
ABD ordusu, yaptırım altında ve bayraksız olduğu belirtilen "MT DAVINA" adlı petrol tankerine Hint Okyanusu'nda helikopterle indirme yaptığını duyurdu.
ABD Hint-Pasifik Komutanlığı (INDOPACOM), ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı açıklamasında, Hint Okyanusu'nda yaptırımlara tabi "herhangi bir devlete ait olmayan" MT DAVINA adlı petrol tankerine müdahale ettiğini bildirdi.
"Deniz engelleme" ve "ziyaret ve arama hakkı"na sahip olarak gemiye müdahale hakkı olduğunu savunan INDOPACOM, gemiye helikopterle çıkarma yapıldığına dair görüntüleri paylaştı.
Görüntülerde, ABD askerlerinin petrol tankerine helikopterle gerçekleştirdiği baskın anlarına yer verildi.
Müdahalenin gece gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, "Yasa dışı ağları bozmak ve İran'a maddi destek sağlayan gemileri faaliyet gösterdikleri her yerde engellemek için küresel denizcilik uygulamalarımıza devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.
ABD, 13 Nisan'dan bu yana Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nda İran'a ait bazı ticari gemilere saldırarak ele geçirmiş, İran da buna karşılık Hürmüz Boğazı yakınlarında biri İsrail'le bağlantılı bazı gemilere müdahale ederek el koymuştu.
ABD Başkanı Donald Trump, ABD güçlerinin İran'ın ticari gemilerine saldırı ve müdahalelerine ilişkin 2 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, "Gemilerine atış yaparak durduruyoruz. Ardından gemiye çıkıp petrolü ele geçiriyoruz. Bu çok karlı bir iş. Tıpkı korsan gibiyiz." ifadelerini kullanmıştı.
MT DAVINA adlı petrol tankeri İran ile bağlantısı nedeniyle Ekim 2024'te ABD tarafından tek taraflı yaptırım listesine alınmıştı.
İran ordusu, ABD donanmasının Umman Denizi'nde "ticari gemiler ile petrol tankerlerine yönelik saldırıları" sonrasında füze ve insansız hava araçları (İHA) ile uyarıda bulunduklarını duyurdu.
İran devlet televizyonunun haberine göre, İran Ordusu Halklar İlişkiler Birimi, Umman Denizi'ndeki ABD destroyerlerine yönelik saldırıya ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, ABD donanmasının "ticari gemiler ile petrol tankerlerine yönelik saldırılarına karşı" yürütülen operasyonlar çerçevesinde füze ve İHA'lar ile uyarıda bulunulduğu belirtildi.
Uyarı atışlarından sonra ABD destroyerlerinin Umman Denizi'nden Hint Okyanusu'na yöneldiği aktarıldı.
İran’ın, zenginleştirilmiş uranyumun bir kısmını üçüncü bir ülkeye taşınacağına dair iddiaları reddettiği bildirildi.
İran’ın yarı resmi Fars Haber Ajansı, müzakere ekibine yakın İranlı bir kaynağın, zenginleştirilmiş uranyumun bir kısmının üçüncü bir ülkeye taşınacağı iddialarına ilişkin açıklamalarını yayınladı.
İsmi açıklanmayan kaynak, İran’ın, ABD ile yapılan görüşmelerde zenginleştirilmiş uranyumun bir kısmını üçüncü bir ülkeye taşıma şartını kabul ettiğine yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını ve uranyumun devredilmesi konusunun müzakere gündeminde yer almadığını belirtti.
İlgili kaynak, nükleer meselelerle ilgili konuların mevcut aşamada ele alınmadığını ve müzakerelerin sonraki aşamasında görüşüleceğini hatırlatarak, öncelikli olarak ABD’nin somut adımlar atması gerektiğini söyledi.