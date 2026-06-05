ABD-İran savaşında yeni perde: Katar’daki Komuta Merkezi vuruldu, okyanusta tankere baskın yapıldı

ABD'DEN PETROL TANKERİNE MÜDAHALE

ABD ordusu, yaptırım altında ve bayraksız olduğu belirtilen "MT DAVINA" adlı petrol tankerine Hint Okyanusu'nda helikopterle indirme yaptığını duyurdu.

ABD Hint-Pasifik Komutanlığı (INDOPACOM), ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı açıklamasında, Hint Okyanusu'nda yaptırımlara tabi "herhangi bir devlete ait olmayan" MT DAVINA adlı petrol tankerine müdahale ettiğini bildirdi.

"Deniz engelleme" ve "ziyaret ve arama hakkı"na sahip olarak gemiye müdahale hakkı olduğunu savunan INDOPACOM, gemiye helikopterle çıkarma yapıldığına dair görüntüleri paylaştı.

Görüntülerde, ABD askerlerinin petrol tankerine helikopterle gerçekleştirdiği baskın anlarına yer verildi.

Müdahalenin gece gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, "Yasa dışı ağları bozmak ve İran'a maddi destek sağlayan gemileri faaliyet gösterdikleri her yerde engellemek için küresel denizcilik uygulamalarımıza devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

ABD, 13 Nisan'dan bu yana Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nda İran'a ait bazı ticari gemilere saldırarak ele geçirmiş, İran da buna karşılık Hürmüz Boğazı yakınlarında biri İsrail'le bağlantılı bazı gemilere müdahale ederek el koymuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD güçlerinin İran'ın ticari gemilerine saldırı ve müdahalelerine ilişkin 2 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, "Gemilerine atış yaparak durduruyoruz. Ardından gemiye çıkıp petrolü ele geçiriyoruz. Bu çok karlı bir iş. Tıpkı korsan gibiyiz." ifadelerini kullanmıştı.

MT DAVINA adlı petrol tankeri İran ile bağlantısı nedeniyle Ekim 2024'te ABD tarafından tek taraflı yaptırım listesine alınmıştı.