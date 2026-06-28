ABD'den İran'a "Hürmüz" tehdidi! "Deniz trafiğini tehdit etmesi halinde vurmaya devam edeceğiz"

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Mike Waltz, Tahran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki uluslararası deniz trafiğini tehdit etmesi halinde ABD'nin İran'ın askeri altyapısını hedef almaya devam edeceğini söyledi.
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ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Mike Waltz, Tahran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki uluslararası deniz trafiğini tehdit etmesi halinde ABD'nin İran'ın askeri altyapısını hedef almaya devam edeceğini söyledi.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırıları ve konuya ilişkin mutabakat zaptında yer alan maddeye atıfla, "Lübnan’da kısmı istikrar ve bazı ekonomik açılımlar gibi çeşitli alanlarda başarılar elde edilmiştir." dedi.
İran resmi haber ajansı IRNA’ya göre, Pezeşkiyan, Hazreti Masume Türbesi Vakfı Başkanı Seyyid Muhammed Saidi ile Kum kentinde görüştü.
Görüşme sırasında Pezeşkiyan, İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırıları ve konuya ilişkin mutabakat zaptında yer alan maddeye atıf yaparak, "Lübnan’da kısmı istikrar ve bazı ekonomik açılımlar gibi çeşitli alanlarda başarılar elde edilmiştir." değerlendirmesinde bulundu.
Pezeşkiyan ayrıca, karşılaşacakları her senaryoya karşı hazırlıklı olmaları gerektiğini söyleyerek, ulusal bütünlüğün "düşmanın" hedeflerine ulaşmasındaki en büyük engel olduğunu belirtti.
İran, İsrail'in Lübnan'dan koşulsuz çekilmesine ilişkin takvimin bir an önce belirlenmesi gerektiğini bildirdi.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Fars Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, İsrail'in Lübnan'dan koşulsuz çekilmesine ilişkin takvimin bir an önce belirlenmesi ve ABD'nin, Tel Aviv'i saldırılarını durdurmaya ve Lübnan'dan çekilmeye zorlaması gerektiğini söyledi.
Bekayi, "ABD'nin Siyonist rejimi Lübnan'ın tüm bölgelerine yönelik her türlü saldırı ve askeri operasyonu durdurmaya zorlamak için gerekli tüm tedbirleri almasının zorunlu olduğunu vurguluyoruz." dedi.
İran ile ABD arasında varılan mutabakata göre, Lübnan dahil tüm cephelerde savaş ve saldırıların durması gerektiğinin altını çizen Bekayi, Tahran yönetiminin, İsrail'in Lübnan'dan koşulsuz çekilmeye ilişkin takvimin bir an önce belirlenmesini istediğini söyledi.
Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, ülkesinin ABD ve İran ile çok iyi ilişkilere sahip olduğunu ve iki taraf arasındaki savaşın sona erdirilmesine katkı sunmaya hazır olduklarını belirtti.