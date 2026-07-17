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Giriş Tarihi: 17.07.2026 22:42 Son Güncelleme: 17.07.2026 23:48

ABD'den İran'a yeni saldırı dalgası: Tahran'dan "üsleri vuracağız" tehdidi!

ABD-İran arasında yeniden başlayan savaş 7. gününde devam ediyor. Tahran yönetimi ABD saldırılarına karşılık olarak bölgedeki düşman üslerini hedef alırken, Hürmüz'den geçen gemilere de saldırdı. ABD ordusu ise İran'ın kritik alt yapı noktalarını hedef alarak misilleme saldırılarını sürdürüyor. İşte dakika dakika bölgede yaşananlar...

AA
ABD’den İran’a yeni saldırı dalgası: Tahran’dan üsleri vuracağız tehdidi!
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ABD-İran arasında yeniden başlayan savaş 7. gününde devam ediyor.

Tahran yönetimi ABD saldırılarına karşılık olarak bölgedeki düşman üslerini hedef alırken, Hürmüz'den geçen gemilere de saldırdı.

ABD ordusu ise İran'ın kritik alt yapı noktalarını hedef alarak misilleme saldırılarını sürdürüyor.

İşte dakika dakika bölgede yaşananlar...

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23:17

İRAN'DAN ABD'YE MİSİLLEME SALDIRISI!

İran devlet televizyonunun haberine göre, Hint Okyanusu’nda bulunan ABD savaş gemisi hedef alındı.

Haberde, İran kıyılarından Hint Okyanusu’nun kuzeyindeki bir ABD savaş gemisine akşam saatlerinde seyir füzesi fırlatıldığı belirtildi.

Saldırının ardından savaş gemisinin geri çekilmek zorunda kaldığı aktarıldı. İran’ın fırlattığı seyir füzesine ilişkin görüntüler ise devlet televizyonunda yayımlandı.

23:14

ABD YENİ SALDIRI DALGASI BAŞLATTI

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik saldırılar kapsamında yeni bir saldırı dalgası başlatıldığını açıkladı.

ABD, İran'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, "CENTCOM İran'a yönelik saldırıların 7. gecesinde yeni bir saldırı dalgası başlattı. Saldırılar, Başkomutan'ın (ABD Başkanı Donald Trump) talimatı doğrultusunda İran'ın askeri kapasitesini zayıflatmayı sürdürmeyi amaçlamaktadır" denildi.

22:32

TAHRAN'DAN SALDIRI MESAJI

İran lideri Mücteba Hamaney'in danışmanı ve eski Devrim Muhafızları Ordusu komutanı Muhsin Rezai, ABD’nin İran’a saldırılarını sürdürmesi halinde ülkesinin, kapsamlı saldırı ve imha aşamasına geçeceğini söyledi.

22:23

ERBİL'DE PATLAMA SESLERİ

Irak’ın Erbil kentinde patlama sesleri duyulduğu bildirildi.

22:22

İRAN: "BEKLEYİN VE GÖRÜN"

İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan (DMO) yapılan açıklamada, "Amerikalılar, İran Silahlı Kuvvetleri'nin bölgedeki sularda bulunan ABD birliklerine yönelik operasyon vaktine her geçen an daha fazla yaklaşıyor" denildi.

22:07

İRAN HÜRMÜZ'DE BİR GEMİYİ VURDU

İran basını, İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun uyarılarına rağmen Hürmüz Boğazı’ndan izinsiz geçiş yapmaya çalışan Tayland bandıralı bir gemiye saldırı düzenlendiğini bildirdi.

22:05

IRAK'A İHA SALDIRISI

 Irak'ın Süleymaniye kentinde füze ve kamikaze insansız hava aracıyla düzenlenen saldırının ardından yangın çıktı.

21:56

ABD ORDUSUNUN SALDIRILARI SÜRÜYOR

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran’a yönelik dün düzenlenen saldırılarda Çabahar kentindeki bir limanda bulunan gözetleme kulesinin imha edildiğini açıkladı.

21:45

KUVEYT'TE ÇIKAN YANGIN KONTROL ALTINDA

Kuveyt'in güneyindeki iki ayrı noktada İran saldırısı sonucu çıkan yangınların kontrol altına alındığı bildirildi.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör
#HARK ADASI #RUSYA #ÇİN #İRAN #ABD

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ABD'den İran'a yeni saldırı dalgası: Tahran'dan "üsleri vuracağız" tehdidi!
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