CANLI ALTIN FİYATLARI 2 EKİM 2025: Gram altın fiyatları bugün ne kadar, çeyrek altın düştü mü, arttı mı, kaç TL oldu?

Giriş Tarihi: 2.10.2025 09:40

Altın piyasasında hareketlilik sürerken, yatırımcılar fiyatları yakından takip ediyor. 2 Ekim 2025 sabahı gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını ile 22 ayar bilezik fiyatları merak konusu oldu. Güncel altın fiyatlarını canlı ve anlık olarak takip etmek isteyenler araştırmalarını sürdürüyor. İşte, 2 Ekim 2025 altın fiyatları...

Küresel piyasalardaki dalgalanmalar altın fiyatlarında da etkisini göstermeye devam ediyor. 2 Ekim 2025 itibarıyla gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları yatırımcıların yakın takibinde. Altın almak ya da satmak isteyenler, güncel rakamları canlı olarak öğrenmek istiyor.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 5.170,76

SATIŞ(TL) 5.171,44

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 8.636,00

SATIŞ(TL) 8.706,00

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 35.217,00

SATIŞ(TL) 35.749,00

22 AYAR BİLEZİK FİYATI NE KADAR?

ALIŞ(TL) 4.819,10

SATIŞ(TL) 5.039,01

