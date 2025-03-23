GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 23 Mart 2025: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?

Altın fiyatları canlı ve güncel takip ekranı başında yerler alındı. Yatırım ve birikim yapanların gündeminde olan rakamlarda ani iniş ve çıkışlar olurken rekor üstüne rekor görülüyor. Yılın ilk yarısına doğru ilerlerken piyasaların nasıl devam edeceği merak konusu. Peki; bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL?
CANLI ALTIN FİYATLARI 23 MART 2025
ONS ALTIN
ALIŞ: 3.023,54 dolar
SATIŞ: 3.024,81 dolar
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 24.825,00 TL
SATIŞ: 25.200,00 TL
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 6.093,00 TL
SATIŞ: 6.144,00 TL
ATA ALTIN
ALIŞ: 24.935,00 TL
SATIŞ: 25.121,00 TL