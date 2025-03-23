Haberler Yaşam Haberleri GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 23 Mart 2025: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?
Giriş Tarihi: 23.3.2025 10:26 Son Güncelleme: 23.3.2025 10:26

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 23 Mart 2025: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?

Canlı altın fiyatları alış-satış rakamlarıyla takip ediliyor. Geçtiğimiz günlerde grafik üzerinde görülen hareketlilik izlenmeye devam ediyor. Fed'in politika faizini sabit tutma kararı ardından gram altın 3600 TL üzerindeki seyrini sürdürüyor. Öte yandan çeyrek altın kaç lira oldu soruları da altının gramıyla birlikte en çok araştırılanlar arasında. Peki; 23 Mart 2025 bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar oldu? İşte, altında son durum...

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 23 Mart 2025: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?

Altın fiyatları canlı ve güncel takip ekranı başında yerler alındı. Yatırım ve birikim yapanların gündeminde olan rakamlarda ani iniş ve çıkışlar olurken rekor üstüne rekor görülüyor. Yılın ilk yarısına doğru ilerlerken piyasaların nasıl devam edeceği merak konusu. Peki; bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL?

CANLI ALTIN FİYATLARI 23 MART 2025

ONS ALTIN

ALIŞ: 3.023,54 dolar
SATIŞ: 3.024,81 dolar

GRAM ALTIN

ALIŞ: 3.678,09 TL
SATIŞ: 3.679,50 TL

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CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 24.825,00 TL
SATIŞ: 25.200,00 TL

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 6.093,00 TL
SATIŞ: 6.144,00 TL

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 3.399,87 TL
SATIŞ: 3.582,23 TL

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ATA ALTIN

ALIŞ: 24.935,00 TL
SATIŞ: 25.121,00 TL

TAM ALTIN

ALIŞ: 24.299,00 TL
SATIŞ: 24.475,00 TL

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YARIM ALTIN

ALIŞ: 12.187,00 TL
SATIŞ: 12.288,00 TL

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GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 23 Mart 2025: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?
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