CANLI ALTIN FİYATLARI 25 MART 2025: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?

Yatırımcılar ve ekonomiyle ilgilenenler, altın fiyatlarındaki son gelişmeleri yakından izliyor. 25 Mart 2025 Salı günü itibarıyla piyasalarda fiyatlar güncellendi. Gram altın 3.674,35 TL, çeyrek altın ise 6.031,00 TL seviyelerinde işlem görüyor. Peki; bugün tam, yarım, gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI



ALIŞ(TL) 3.674,35

SATIŞ(TL) 3.674,74

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