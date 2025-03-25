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Giriş Tarihi: 25.3.2025 06:39 Son Güncelleme: 25.3.2025 06:41

CANLI ALTIN FİYATLARI 25 MART 2025: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?

Ekonomiyle ilgilenenler ve yatırımcılar, altın fiyatlarındaki değişimleri anbean takip ediyor. 25 Mart 2025 itibarıyla piyasadaki güncel verilere göre gram altın 3.674,35 TL, çeyrek altın ise 6.031,00 TL seviyesinde işlem görüyor. Sarı metale yatırım yapmak isteyenler ve elindekini değerlendirmeyi düşünenler anlık fiyatları yakından takip ediyor. Peki, 25 Mart 2025 bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar? İşte, canlı altın fiyatları ve piyasa detayları…

CANLI ALTIN FİYATLARI 25 MART 2025: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?

Yatırımcılar ve ekonomiyle ilgilenenler, altın fiyatlarındaki son gelişmeleri yakından izliyor. 25 Mart 2025 Salı günü itibarıyla piyasalarda fiyatlar güncellendi. Gram altın 3.674,35 TL, çeyrek altın ise 6.031,00 TL seviyelerinde işlem görüyor. Peki; bugün tam, yarım, gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 3.674,35

SATIŞ(TL) 3.674,74

Canlı Rakamlar Altın Fiyatları İçin Tıklayınız!
Canlı Rakamlar Gram Altın Fiyatı İçin Tıklayınız!

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 6.031,00

SATIŞ(TL) 6.094,00

Canlı Rakamlar Çeyrek Altın Fiyatı İçin Tıklayınız!

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 24.708,00

SATIŞ(TL) 25.082,00

Canlı RakamlarCumhuriyet Altını Fiyatı İçin Tıklayınız!

ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?

ALIŞ(USD) 3.012,37

SATIŞ(USD) 3.012,69

Canlı RakamlarOns Altın Fiyatı İçin Tıklayınız!

22 AYAR BİLEZİK FİYATI NE KADAR?

ALIŞ(TL) 3.365,17

SATIŞ(TL) 3.553,17

Canlı Rakamlar22 Ayar Bilezik Fiyatı İçin Tıklayınız!

TAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

ALIŞ(TL) 24.051,00

SATIŞ(TL) 24.277,00

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CANLI ALTIN FİYATLARI 25 MART 2025: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?
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