SON DAKİKA| Dünya bu görüntüleri konuşuyor: İşte Maduro’nun ilk sözleri! Venezuela lideri nereye götürüldü?

Son dakika haberleri: Venezuela'nın başkenti Caracas'ta cumartesi)yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.
Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.
ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.
ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.
Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken, açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.
İşte Venezuela-ABD geriliminde son gelişmeler...
Nicolas Maduro ve eşinin getirildiği gözetim merkezi çevresinde olağanüstü güvenlik önlemleri uygulanırken, çevredeki sokaklarda sık sık kimlik kontrolleri yapıldığı görüldü.
Güvenlik kaynakları, alınan önlemlerin hem tutukluların güvenliği hem de olası protesto ve taşkınlıkların önlenmesi amacıyla artırıldığını belirtti.
Maduro ve eşinin gözetim merkezine sevki sırasında beyaz zırhlı bir araçla getirildiği görüldü. Bu süreçte zırhlı aracın, güvenlik güçlerine ait araç konvoyu ve polis helikopterleri ile takip edilmesi dikkat çekti.
ABD basını, Nicolas Maduro ve eşinin pazartesi günü Manhattan'da bulunan New York Güney Bölge Federal Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkarılmasının planlandığını bildirdi.
ABD'li yetkililerden edinilen bilgilere göre Nicolas Maduro, New York eyaletinin kuzeyinde bulunan Stewart Air National Guard Base'e sevk edildi. Üsse inişin ardından Maduro ve eşi, yoğun güvenlik önlemleri altında helikopterle Manhattan'a getirildi.
Maduro ve eşi, Manhattan'a ulaştıktan sonra ilk olarak ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi'nin (DEA) New York genel merkezine götürüldü. Burada kimlik tespiti, parmak izi ve resmi gözaltı işlemleri yapıldı.
SON DAKİKA | Maduro ve eşi New York’ta federal gözetim merkezine sevk edildi | Video
DEA binası çevresinde geniş güvenlik çemberi oluşturulurken, bina giriş ve çıkışları kısa süreli olarak kontrollü şekilde kapatıldı. Yetkililer, gözaltı sürecine ilişkin ayrıntı paylaşmazken, işlemlerin tamamlanmasının ardından Maduro ve eşinin Brooklyn'e sevk edilmesine karar verildi.
Maduro ve eşi, Manhattan'daki işlemlerin ardından Brooklyn'de bulunan New York Metropolitan Federal Gözetim Merkezi'ne getirildi. Gözetim merkezinin ana girişinin kullanılmadığı, çiftin yan kapıdan yoğun güvenlik önlemleri altında içeri alındığı görüldü.
Güvenlik güçleri, Maduro'nun merkeze girişinin görüntülenmesine izin vermedi. Merkez çevresinde uzun namlulu silahlarla görev yapan güvenlik personelinin yanı sıra zırhlı araçlar ve ek polis ekiplerinin konuşlandırıldığı dikkat çekti. Basın mensupları ise dar bir alanda kordon altına alınarak kontrollü şekilde görev yapabildi.
Beyaz Saray'a bağlı resmi sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlar, Washington'un Venezuela yönetimine yönelik sert tutumunu bir kez daha gündeme taşıdı. Devrik Venezuelalı lider Nicolas Maduro hakkında paylaşılan son video, kısa sürede kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.
White House'ın resmi hızlı yanıt sosyal medya hesabı Rapid Response 47 üzerinden yayımlanan videoda, Maduro'nun polis eşliğinde bir koridorda yürüdüğü görülüyor. Görüntülerde Maduro'nun siyah kapüşonlu bir sweatshirt giydiği, yürüdüğü koridorun ise üzerinde "DEA NYD" yazılı mavi bir halıyla kaplı olduğu dikkat çekiyor.
SON DAKİKA | Maduro'nun yeni görüntüleri ortaya çıktı! New York'ta ilk sözleri ne oldu?
Paylaşılan videonun üzerine İngilizce olarak "Suspect walked" (Şüpheli yürüdü) ifadesi eklendi. Görüntülerin, Maduro'nun Manhattan'daki Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi ofisinde (DEA) işlem gördüğü anlara ait olduğu belirtildi. Bu kapsamda Maduro'nun parmak izinin alındığı bilgisine yer verildi.
Videonun kısa bir bölümünde Maduro'nun çevresindekilere dönerek "Yeni yılınız kutlu olsun" dediği anlar da yer aldı. Beyaz Saray kaynaklı bu paylaşım, ABD yönetiminin Venezuela krizine yaklaşımı ve Maduro'ya yönelik mesajları açısından sembolik bir adım olarak değerlendirilirken, görüntüler sosyal medyada yoğun tartışmalara yol açtı.
ABD'nin Venezeula'ya yönelik saldırılarına Çin yönetiminden tepki geldi.
Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Pekin'in ABD'nin egemen bir devlete karşı açıkça güç kullanmasını ve bu ülkenin devlet başkanına yönelik eylemini "şiddetle kınadığı" vurgulanarak, "ABD'nin bu tür hegemonik eylemleri uluslararası hukuku ve Venezuela'nın egemenliğini ciddi şekilde ihlal etmekte, Latin Amerika ve Karayip bölgesinde barış ve güvenliği tehdit etmektedir. Çin buna kesinlikle karşı çıkmaktadır" denildi.
Açıklamada, "ABD'yi uluslararası hukuka ve BM Şartı'nın amaç ve ilkelerine uymaya ve diğer ülkelerin egemenliğini ve güvenliğini ihlal etmeye son vermeye çağırıyoruz" ifadeleri kullanıldı.
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, CBS televizyonuna verdiği röportajda Venezuela'ya gerçekleştirilen saldırılar ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ülkeden çıkarılarak ABD'ye getirilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.
ABD Başkanı Donald Trump'ın "Ülke yönetiminde uygun bir geçiş sağlanana kadar Venezuela'da kalacağız" sözleri hatırlatılan Hegseth, "Bundan sonra ne olacak, bu ne demek?" sorusuna, "Bu, şartları bizim belirlememiz anlamına geliyor. Şartları Başkan Trump belirler. Nihai olarak bunun hangi aşamalardan geçeceğine de o karar verir. Ancak bu; uyuşturucu akışının durması, bizden alınan petrolün nihayetinde geri verilmesi ve suçluların ABD'ye gönderilmemesi anlamına geliyor" yanıtını verdi.
Venezuela'yı istikrara kavuşturmaya yönelik tam ölçekli bir müdahale için ABD Kongresi'nin onayını isteyip istemeyecekleri sorusunu da yanıtlayan Hegseth, Maduro'nun yakalanmasını bir kolluk kuvveti operasyonu olarak nitelendirdi.
Bu operasyon için Kongre onayı gerekmediğini, ancak daha geniş çaplı bir operasyon halinde gerekli adımların atılacağını vurgulayan Hegseth, "Bu bir kolluk kuvveti operasyonuydu.
Savunma Bakanlığı (Savaş Bakanlığı) Adalet Bakanlığı'nı destekleyerek, nihayetinde adalete hesap vermesi gereken bir suçluyu ülkeden çıkarıyordu. Ve (Dışişleri Bakanı) Marco Rubio bunun Kongre'ye önceden bildirilecek bir şey olmadığını açıkça belirtti. Ancak, bu durumun daha da uzaması halinde elbette Kongre'yi sürece dahil edeceğiz" dedi.
New York Times gazetesinin üst düzey bir Venezuelalı yetkiliye dayandırdığı haberinde, ABD'nin Venezuela’nın başkenti Caracas ve bazı stratejik bölgelere saldırılarındaki sivil ve askeri zayiata değinildi.
Buna göre ABD'nin, Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'in alıkonulduğu, başkent Caracas ve bazı stratejik bölgelerdeki askeri hava saldırılarında, askeri personel ve siviller de dahil en az 40 kişi yaşamını yitirdi.
ABD merkezli CBS News haberine göre, Washington’un operasyonu sonrası alıkonulan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'i taşıyan uçak New York kentinin kuzeyindeki Stewart Hava Ulusal Muhafız Üssü'ne indi.
Maduro ve Flores'in Brooklyn bölgesindeki federal düzeyli Metropolitan Gözaltı Merkezi'nde tutulmasının beklendiği kaydedildi.
Bu yerleşkede daha önce Joaquin Guzman, Sean Combs, Luigi Mangione ve Ghislaine Maxwell gibi yüksek profilli mahkumlar tutulmuştu.
CNN'in federal bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, Maduro ve Flores'in gelecek hafta Manhattan federal mahkemesinde yargı önüne çıkarılacağı aktarıldı.