SON DAKİKA | Sırrı Süreyya Önder’den umut veren haber! Sağlık durumu nasıl? Kanaması durdu, kızına tepki verdi

Hastaneden gelen yeni açıklamada umut verici gelişmeler dikkat çekti. Önder’i ameliyat eden Prof. Dr. Ertan Sağbaş, son duruma ilişkin şu bilgileri verdi:
“Bizi umutlandıran birkaç parametre var. Dolaşımla ilgili iyileşme gözlemliyoruz. Kanaması büyük oranda durdu gibi görünüyor. Kızı yanına girdiğinde tepki verdi.”
Sağbaş, Önder’in kendi kendine nefes almaya çalıştığını, ancak kalbinin sağ tarafında henüz yeterli aktivite gözlenmediğini de belirtti. Şu an için kalp ve akciğer görevini üstlenen bir cihaz yardımıyla yaşam fonksiyonlarının sürdürüldüğü açıklandı.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Sayın Sırrı Süreyya Önder’in böyle bir sağlık problemi yaşamasından dolayı üzüldük. Kendisine şifalar diliyoruz. Doktorlarımız alanında en yetkin isimler. Çok uzun bir ameliyat sürecinin sonunda yoğun bakımda. Durumunun kritik olma evresi devam ediyor. Şifa bulması için hepimiz dua ediyoruz. Biz rahatsızlığını önemsemesi gerektiğini ifade ederdik. Ama o ‘Terörsüz Türkiye hedefine ulaşalım ondan sonrası kolay’ derdi. Biz de ‘sağlığın konusunda titiz ol’ derdik.
Güçlü bir kişilik ve karakter kendisi. Umarım bu zorlu süreci de sağlıklı bir şekilde atlatır. Beklentimiz sağlığına kavuşması" ifadelerini kullandı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Sırrı Süreyya Önder'in durumunun ciddiyetini koruduğunu kaydederek, "Gereken tüm müdahaleler yapıldı, en kısa zamanda aramızda görmeyi temenni ediyoruz" dedi.