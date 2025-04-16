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Giriş Tarihi: 16.4.2025 21:24 Son Güncelleme: 16.4.2025 21:36

SON DAKİKA | Sırrı Süreyya Önder'den umut veren haber! Sağlık durumu nasıl? Kanaması durdu, kızına tepki verdi

Son dakika haberleri... 12 saatlik ağır bir ameliyat geçiren TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumuna dair doktorundan açıklama geldi. “Kanaması durdu gibi, kızına tepki verdi” diyen Prof. Dr. Ertan Sağbaş, dikkat çeken yeni gelişmeleri paylaştı. İşte Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin son bilgiler...

SON DAKİKA | Sırrı Süreyya Önder’den umut veren haber! Sağlık durumu nasıl? Kanaması durdu, kızına tepki verdi
Aort damarındaki yırtık sonrasın kalbi duran ve tekrar çalıştırıldıktan sonra 12 saat süren ameliyata alınan TBMM Başkanvekili DEM Partili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin Prof. Dr. Ertan Sağbaş'tan yeni bir açıklama geldi. "Bizi umutlandıran bir iki parametre var." diyen Sağbaş, "Dolaşımla ilgili bir parametrede iyileşme var. Kanaması durdu gibi. Kızı yanına girdiğinde tepki verdi." diye konuştu.
21:17

KIZINA TEPKİ VERDİ

Hastaneden gelen yeni açıklamada umut verici gelişmeler dikkat çekti. Önder’i ameliyat eden Prof. Dr. Ertan Sağbaş, son duruma ilişkin şu bilgileri verdi:

“Bizi umutlandıran birkaç parametre var. Dolaşımla ilgili iyileşme gözlemliyoruz. Kanaması büyük oranda durdu gibi görünüyor. Kızı yanına girdiğinde tepki verdi.”

Sağbaş, Önder’in kendi kendine nefes almaya çalıştığını, ancak kalbinin sağ tarafında henüz yeterli aktivite gözlenmediğini de belirtti. Şu an için kalp ve akciğer görevini üstlenen bir cihaz yardımıyla yaşam fonksiyonlarının sürdürüldüğü açıklandı.

17:22

"BEKLENTİMİZ SAĞLIĞINA KAVUŞMASI"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Sayın Sırrı Süreyya Önder’in böyle bir sağlık problemi yaşamasından dolayı üzüldük. Kendisine şifalar diliyoruz. Doktorlarımız alanında en yetkin isimler. Çok uzun bir ameliyat sürecinin sonunda yoğun bakımda. Durumunun kritik olma evresi devam ediyor. Şifa bulması için hepimiz dua ediyoruz. Biz rahatsızlığını önemsemesi gerektiğini ifade ederdik. Ama o ‘Terörsüz Türkiye hedefine ulaşalım ondan sonrası kolay’ derdi. Biz de ‘sağlığın konusunda titiz ol’ derdik.

Güçlü bir kişilik ve karakter kendisi. Umarım bu zorlu süreci de sağlıklı bir şekilde atlatır. Beklentimiz sağlığına kavuşması" ifadelerini kullandı.

17:19

KURTULMUŞ: SAĞLIĞI CİDDİYETİNİ KORUYOR



TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Sırrı Süreyya Önder'in durumunun ciddiyetini koruduğunu kaydederek, "Gereken tüm müdahaleler yapıldı, en kısa zamanda aramızda görmeyi temenni ediyoruz" dedi.

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SON DAKİKA | Sırrı Süreyya Önder'den umut veren haber! Sağlık durumu nasıl? Kanaması durdu, kızına tepki verdi
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