SON DAKİKA… ABD-İran ateşkesinde çatlak! Hürmüz Boğazı gerilimi sonrası Tahran yönetimi tehditler yağdırdı: Trump pişman olacak!

SON DAKİKA… ABD-İran arasında 107 gün sonra ilan edilen ve pamuk ipliğine bağlı olan ateşkeste ilk kriz yaşandı! ABD ordusu Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemilere İHA saldırısı düzenlendiğini belirterek İran'a misilleme saldırısı yaptı. Bu hamle sonrası bölgede tansiyon arttı! İran "Trump ateşkesi hiçe saydı" diyerek ABD'nin kritik üslerini hedef aldı. Tahran yönetimi "Pişman olacaklar" diyerek tehditler yağdırdı.
İşte ABD-İran geriliminde son durum…
Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin ülkenin güneyindeki Sirik kentine düzenlediği saldırılara ilişkin yazılı açıklama yayımladı.
Saldırıya karşılık verildiği belirtilerek, "İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri, ABD ordusunun İran kıyılarına düzenlediği hava saldırısına karşılık, ABD terörist ordusunun bölgedeki konuşlanma noktalarını vurdu." denildi.
Açıklamada, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda yetkisiz bir rota izleyen gemiye İran tarafından müdahale edildiği bahanesiyle İran kıyılarına hava saldırısı düzenlediği ve Lübnan'da İsrail'in yaptığı gibi ateşkesi ihlal ettiği ifade edildi. ABD ile varılan Mutabakat Zaptı'nın 5. maddesine göre, Hürmüz Boğazı'ndaki trafiği İran'ın kontrol edeceğine dair düzenlemelere yer verildiği ancak ABD'nin "çeşitli tarafları kışkırtarak mutabakattaki bu maddeyi ihlal etmeye çalıştığı" savunuldu.
Açıklamada, "Buna gerekli yanıt verilmiştir ve bu durum devam edecektir. Tekrarlanan bir saldırganlık durumunda cevabımız bundan daha kapsamlı olacaktır." ifadelerine yer verildi. İran basını, Sirik kentinde patlama seslerinin duyulmasının ardından şehirdeki iskelenin saldırıya uğradığını bildirmişti.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) açıklamasında ise dün Hürmüz Boğazı'nda bir konteyner gemisine yapılan saldırıya karşılık İran kıyısındaki hedeflere saldırı düzenlendiği ifade edilmişti.
ABD’nin İran’a yönelik son saldırılarına İran Devrim Muhafızları Ordusu’ndan (DMO) yanıt geldi. DMO tarafından İran devlet televizyonundan yapılan açıklamada, Körfez bölgesindeki ABD üslerine misilleme saldırıları düzenlendiği belirtilerek, "Saldırganlık tekrarlanırsa vereceğimiz karşılık bundan daha kapsamlı olacaktır" uyarısında bulunuldu. ABD’nin İran’la varılan mutabakatın hükümlerini ihlal ettiği vurgulanan açıklamada, Washington yönetiminin "anlaşmaya uymadığı" ve "taahhütlerini yerine getirmediği" kaydedildi. DMO’nun bölgedeki ABD üslerine saldırı düzenlendiği yönündeki açıklaması, henüz Körfez ülkeleri tarafından doğrulanmadı.
ABD ordusunun Hürmüz Boğazı’ndaki bir ticari gemiye düzenlenen saldırıya misilleme olarak İran’daki hedefleri vurmasına Tahran yönetiminden tepki geldi. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, sosyal media hesabından yaptığı açıklamada, ABD’nin müzakerelerin ortasında bir kez daha İran’a saldırdığını belirterek, "Başarısız ABD Başkanı, müzakere veya ateşkes ilkelerine hiçbir bağlılığının olmadığını gösterdi" dedi. ABD yönetimini uyaran Azizi, "Ateşkesin bu pervasızca ihlali, her zaman olduğu gibi onların geri adım atmasına ve pişmanlık duymasına yol açacaktır" ifadelerini kullandı. Azizi, ABD’nin İran’ı suçlama oyununun artık işe yaramadığını da sözlerine ekledi.
ABD VE İRAN ARASINDAKİ GERİLİM YENİDEN YÜKSELMİŞTİ
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD ile İran arasında varılan mutabakat sonrasında ilk kez Hürmüz Boğazı’nda bir ticari geminin saldırıya uğramasının ardından, Amerikan güçlerinin İran’a yönelik misilleme saldırıları düzenlediğini duyurmuştu. ABD Başkan Yardımcısı James David Vance ise, gelişmelerin ardından yaptığı açıklamada İran’la bir ateşkes anlaşmasına varıldığını hatırlatarak, "Biz bu anlaşmaya sadık kaldık. Mutabakatın uygulanışı konusunda itirazları varsa telefonu açıp bizimle görüşebilirler" açıklamasında bulunmuştu. Vance, Tahran yönetimine "Şiddete şiddetle karşılık verilecektir" uyarısı yapmıştı.
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran’ın, ABD ile mutabakatına ilişkin anlaşmazlığı olması halinde iletişime geçebileceğini belirterek, “Şiddete şiddetle karşılık verilecektir.” dedi.
Vance, sosyal medya hesabından, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) İran'a hava saldırıları düzenlendiğine ilişkin açıklamasını alıntılayarak paylaşım yaptı. “İran bir ateşkes anlaşması imzaladı. Biz buna uyduk.” ifadelerini kullanan Vance, “Eğer mutabakat zaptının nasıl uygulandığı konusunda anlaşmazlıkları varsa, (İran) telefon açabilirler.” değerlendirmesinde bulundu.
Vance, paylaşımında ayrıca, “Ancak şiddete, şiddetle karşılık verilecektir.” ifadelerine yer verdi.
CENTCOM'dan yapılan açıklamada, "Hürmüz Boğazı'ndan geçen bir ticari gemiye dün düzenlenen saldırıya güçlü bir yanıt olarak" İran'a hava saldırıları düzenlendiği belirtilmişti.
CENTCOM tarafından konuya ilişkin olarak yayınlanan açıklamada, "ABD uçakları, İran’ın 25 Haziran’da tek yönlü saldırı dronuyla M/V Ever Lovely gemisini hedef almasının ardından, İran’a ait füze ve insansız hava aracı (İHA) depolama noktaları ile kıyı radar tesislerini vurdu. Singapur bayraklı yük gemisi, İran saldırısı sırasında Umman kıyıları boyunca Hürmüz Boğazı’ndan çıkış yapıyordu" denildi.
"İRAN 4 KAMİKAZE İHA FIRLATTI"
İran’ın ateşkesi ihlal etmekle suçlandığı açıklamada, "İran’ın tehlikeli davranışı, ticaretin giderek daha fazla aktığı bu hayati uluslararası ticaret koridorunda seyrüsefer serbestisini zayıflattı" denildi. Açıklamada, ABD ordusunun boğazdan geçen gemilere güvenli geçiş koordinasyonu sağlamaya devam ettiği ve İran ile anlaşmanın yürürlükte kalmasını sağlamak amacıyla bölgedeki varlığını koruduğu ifade edildi. İran basını ise askeri kaynaklara dayandırılan haberlerde İran’ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik’te patlama sesleri duyulduğunu aktardı. Haberlerde, sahil kesimindeki bölgeye mühimmatların isabet etmesinin ardından patlamalar meydana geldiği belirtildi.
ABD Başkanı Trump, İran’a yönelik saldırıdan saatler önce, Hürmüz Boğazı’nda ticari gemiye saldırı ile ilişkili olarak, "İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapan gemilere en az 4 kamikaze İHA fırlattı. Bu, ateşkes anlaşmamızın ihlalidir" demişti.
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi ise sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Hürmüz Boğazı’ndan güvenli geçiş, belirsiz düzenlemeler, paralel güzergahlar veya İran’ın kıyıdaş devlet olarak rolünü dikkate almayan karar alma mekanizmaları altında garanti edilemez" ifadelerini kullanmıştı.
İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, ABD'nin ülkenin güneyine saldırısına ilişkin, "ABD, müzakerelerin ortasında İran'a bir kez daha saldırdı. Başarısız ABD Başkanı (Donald Trump), müzakere ilkelerine veya ateşkese bağlılığı olmadığını gösterdi." ifadelerini kullandı.
Azizi, ABD'nin ülkenin güneyindeki Sirik kentine saldırısına ilişkin, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "ABD, müzakerelerin ortasında İran'a bir kez daha saldırdı. Başarısız ABD Başkanı (Trump), müzakere ilkelerine veya ateşkese bağlılığı olmadığını gösterdi. Bu pervasız ateşkes ihlali, her zamanki gibi, onların geri adım atmasına ve pişmanlığa yol açacak. Suçlama oyunu artık işe yaramıyor." değerlendirmesinde bulundu.
Diğer yandan İran devlet televizyonu, ABD'nin Sirik kentine saldırısında bir iletişim kulesi yakınına 2 füzenin isabet ettiğini bildirdi.
İran basını, Sirik kentinde patlama seslerinin duyulmasının ardından şehirdeki iskelenin saldırıya uğradığını bildirmişti. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) açıklamasında ise dün Hürmüz Boğazı'nda bir kargo gemisine yapılan saldırıya karşılık İran kıyısındaki hedeflerin vurulduğu belirtilmişti.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hürmüz Boğazı'ndan geçen bir ticari gemiye dün düzenlenen saldırıya güçlü bir yanıt olarak" İran'a hava saldırıları düzenlendiği belirtildi.
Açıklamada, "İran'ın 25 Haziran'da tek yönlü saldırı dronuyla M/V Ever Lovely gemisine saldırmasının ardından, ABD uçakları İran'ın füze ve insansız hava aracı depolama alanları ile kıyı radar üslerini vurdu." ifadesi kullanıldı.
Singapur bayraklı geminin, İran'ın saldırısı sırasında Umman açıklarında, Hürmüz Boğazı'ndan çıkmakta olduğu kaydedilen açıklamada, "İran güçlerinin ticari deniz taşımacılığına yönelik haksız saldırısı, ateşkesi açıkça ihlal etmiştir." değerlendirmesinde bulunuldu.
"İran'ın tehlikeli davranışının seyrüsefer özgürlüğüne zarar verdiği" savunulan açıklamada, ABD güçlerinin, boğazdan geçen ticari gemilere "güvenli geçiş koordinasyonu ve desteği sağlamaya devam ettiği" kaydedildi.
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda bir petrol tankerine dronla saldırdığını ve buna karşılık verip vermeyeceklerinin yakında görüleceğini kaydederek, "Bunu yapmamalıydılar dün (gemiye) ateş açtıkları gerçeği hoşuma gitmedi." demişti.