SON DAKİKA… ABD-İran mutabakatı bozulacak mı? İsveç Dışişleri Bakanlığı açıkladı: Görüşmeler iptal edildi!

SON DAKİKA… ABD-İsrail/İran Savaşı'nda 107 gün sonra mutabakata varıldı… Taraflar, anlaşmayı imzalarken İsveç Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama tedirginlik yarattı. Öyle ki İsviçre Dışişleri Bakanlığı, ABD-İran görüşmelerinin iptal edildiğini açıkladı. Siyonist İsrail ordusu ise gece saatlerinde Lübnan'a saldırdı. Mutabakatı hiçe sayan İsrail'in hava saldırılarında 16 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
İşte ABD/İsrail-İran geriliminde son durum…
İsviçre Dışişleri Bakanlığı, ABD-İran görüşmelerinin iptal edildiğini duyurdu. Beyaz Saray, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in lojistik detayların çözülememesi nedeniyle İsviçre'ye gitmeyeceğini açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in arabuluculuğunda 'İslamabad Mutabakat Zaptı'nı imzaladı. Anlaşma, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı açmasını ve ABD'nin deniz ablukasını kaldırmasını öngörüyor.
İsrail ordusu, 17 Mayıs itibarıyla 45 gün uzatılan ateşkese ve ABD-İran mutabakatına rağmen Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarını sürdürdü.
Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları gece saatlerinde Nebatiye kenti, Kefercuz, Kefertebnit, Yukarı Nebatiye, Haruf, Şarkiye, Düveyr, Kuseybe, Keferdcal, Adşit, Tul ve Cebşit beldelerini hedef aldı. İsrail topçuları ise Nebatiye kenti, Kefer Cuz bölgesi, Keferrumman, Zibdin, Yukarı Nebatiye, Habbuş, Secid, Cebel er-Rafi, Kefersir, Kuseybe ve Cebşit çevresine yoğun bombardıman düzenledi.
İsrail uçaklarının Nebatiye kent merkezindeki Camiat Mahallesi ile Kefercuz ve Haruf beldelerine düzenlediği saldırılarda 8 kişi hayatını kaybetti. Şarkiye ve Düveyr beldeleri arasındaki Eşmaiyye bölgesini hedef alan hava saldırısında ise 4 kişi yaşamını yitirdi. Kefersir beldesine düzenlenen hava saldırısında 3 kişi, İsrail'e ait bir insansız hava aracının da Düveyr yakınlarında bir motosikleti hedef alan saldırısında da 1 kişi öldü.
Beyaz Saray, İran ile yürütülecek teknik görüşmelere ilişkin hazırlıkların sürdüğünü ancak ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in İsviçre seyahatinin şimdilik ertelendiğini açıkladı. Beyaz Saray tarafından yapılan yazılı açıklamada, Vance'in gün içinde düzenlediği basın toplantısında da belirttiği üzere, yaklaşan teknik görüşmelere ilişkin planların henüz kesinleşmediği ifade edildi. Açıklamada, ABD heyetinin ilk uygun fırsatta yola çıkmaya hazır olduğu belirtilerek, "Ancak bu müzakerelerin lojistiği hiçbir zaman basit ya da öngörülebilir olmadı." denildi.
Başkan Yardımcısı Vance'in bu gece yola çıkmayacağı ve seyahatinin şimdilik ertelendiği kaydedilen açıklamada, "Bir sonraki adımlara ilişkin somut bir güncelleme olur olmaz sizi bilgilendireceğiz. Teknik görüşmelere mümkün olan en kısa sürede başlamayı sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Vance, gün içinde Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, İran ile yürütülecek teknik müzakerelerin bu hafta sonu başlamasının beklendiğini, görüşmeler için İsviçre'ye gitmeyi planladığını ancak zamanlamanın İran heyetinin ulaşımına bağlı olarak değişebileceğini söylemişti.
ABD ile İran arasında varılan mutabakat metni çerçevesinde, tarafların nükleer programın geleceği, yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum stoklarının tasfiyesi ve denetim mekanizmalarına ilişkin teknik ayrıntıları ele alması bekleniyor.