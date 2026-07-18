SON DAKİKA... ABD-İran Savaşı’nda son durum! Tahran yönetiminden Hürmüz adımı! CENTCOM duyurdu: Lojistik altyapısı, yeraltı silah depoları vuruldu!

SON DAKİKA… Tüm dünya kalıcı ateşkesi beklerken ABD-İran Savaşı'nda gerilim bir kez daha alevlendi. İran, ateşkes şartlarında yer alan Hürmüz Boğazı'nı kapatırken ABD'den yeni bir saldırı dalgası geldi.
CENTCOM'dan yapılan açıklamaya göre 7 gecedir devam eden saldırılarda İran'a ait askeri gözetleme tesisleri, lojistik altyapısı, yeraltı silah depoları ve deniz unsurlarının hedef alındı belirtildi.
ABD'nin "50 bin asker teyakkuzda" tehdidine karşı İran'dan da Hürmüz Boğazı hamlesi geldi.
İşte ABD-İran Savaşı'nda dakika dakika yaşananlar…
Ürdün ordusu, İran tarafından fırlatılan 10 füzenin ülke hava sahasında başarılı bir şekilde engellendiğini duyurdu. Ürdün’ün resmi haber ajansı PETRA’ya bilgi veren askeri kaynaklar düşman unsurları engelleme operasyonunun angajman kuralları çerçevesinde gerçekleştirildiğini belirterek, saldırıların herhangi bir can kaybı ya da maddi hasara yol açmadığı açıkladı. Füzelerden düşen enkaz parçalarına güvenlik prosedürleri çerçevesinde yetkili ekiplerce müdahale edildiği aktarılırken, Ürdün ordusunun her türlü tehdide karşı tetikte olmayı sürdürdüğü vurgulandı. Halka güvenlik bilgilerini yalnızca resmi kaynaklardan takip etme ve doğrulanmamış bilgileri yaymaktan kaçınma çağrısında bulunuldu.
Bölge ülkeleri yeni İran misillemelerine hedef olmuştu
İran, ABD’nin son saldırılarına misilleme olarak Ürdün, Kuveyt ve Bahreyn’deki bazı noktaları insansız hava araçları (İHA) ve füzelerle hedef almıştı. İran merkezli Tasnim Haber Ajansı Ürdün’ü hedef alan saldırıların Al Azraq üssüne yönelik olduğunu duyurmuştu.
İran’dan ABD saldırılarına yönelik son misillemeleri ile ilgili açıklama geldi. İran merkezli Tasnim Haber Ajansı’nda yer alan bilgilere göre; İran ordusu Kuveyt’teki Camp Udairi üssünde bulunan bir mühimmat deposu ile Kuveyt’teki Ali Al Salem üssündeki karargah binaları, mühimmat depoları ve bağlantı köprülerini İHA saldırıları ile hedef aldığını duyurdu. Ayrıca Ürdün’deki Al Azraq üssünde bulunan askeri yakıt tanklarına İHA saldırısı düzenlendiği bildirildi. İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun (DMO) ise Bahreyn’de bulunan ABD’ye ait bir İHA deposu ile aynı ülkedeki bir yapay zeka merkezini füze saldırıları ile imha ettiği öne sürüldü. İran saldırılarının hasara yol açıp açmadığı hedef alınan ülkeler tarafından henüz doğrulanmadı. Saldırılar sırasında kaydedilen bazı görüntüler ise amatör kameralar tarafından an be an kaydedildi.
Kuveyt ve Bahreyn yeni saldırılara hedef olduklarını duyurmuştu
ABD ordusu, İran’a karşı 7 gecedir devam eden saldırıların son dalgası kapsamında İran’daki birçok askeri noktayı ve altyapıyı hedef almıştı. Gelişmelerin ardından Kuveyt ve Bahreyn yeni misilleme saldırılarına hedef olduklarını duyurmuştu.
Kuveyt ordusu, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İran'ın ülkeyi yeniden hedef aldığı belirtildi. İran'ın Kuveyt'e yönelik yeni füze ve İHA saldırılarına hava savunma sistemleriyle müdahale edildiği aktarılan açıklamada, ülkede duyulabilecek patlama seslerinin hava savunma sistemlerinden kaynaklı olabileceği ifade edildi. Açıklamada, halktan ilgili kurumlar tarafından yayımlanan güvenlik ve emniyet talimatlarına uymaları çağrısı yapıldı. Öte yandan Bahreyn İçişleri Bakanlığı, saldırılar nedeniyle ülkede sirenlerin çaldığına dair üçüncü duyuru yaptı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bahreyn'de sirenlerin çaldığı belirtilerek, vatandaşların sakin olmaları, en yakın güvenli bölgeye gitmeleri çağrısı yapıldı. Kuveyt ve Bahreyn başta olmak üzere Körfez'deki bazı Arap ülkeleri, günlerdir hava savunma sistemlerinin İran kaynaklı hava saldırılarını engellediğine ilişkin açıklamalar yapıyor.
ABD ordusu, İran’a 7 gecedir düzenlenen saldırıların son dalgasının tamamlandığını duyurdu. ABD Merkez Komutanlığı’ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada, saldırılarda ABD savaş uçakları, insansız hava araçları (İHA) ve savaş gemilerinin kullanıldığı belirtilerek, "İran’a ait askeri gözetleme tesisleri, lojistik altyapısı, yeraltı silah depoları ve deniz unsurları hedef alındı" ifadelerine yer verildi. CENTCOM’un Başkomutan'ın (ABD Başkanı Donald Trump) talimatı doğrultusunda İran'dan hesap sormaya devam ettiği vurgulanan açıklamada, İran’a karşı başlatılan deniz ablukasının ise sıkı bir şekilde uygulandığı kaydedildi. Orta Doğu genelinde konuşlu 50 bini aşkın ABD askeri personelinin teyakkuz halinde olmayı sürdürdüğü vurgulandı.
ABD ORDUSU İRAN’A YÖNELİK BİR SALDIRI DALGASI DAHA BAŞLATMIŞTI
ABD ordusundan konuyla ilgili yapılan önceki açıklamada, İran’a karşı 7 gecedir devam eden saldırılar kapsamında yeni bir dalganın başlatıldığı belirtilerek, "Saldırılar, Başkomutan'ın (ABD Başkanı Donald Trump) talimatı doğrultusunda İran'ın askeri kapasitesini zayıflatmayı sürdürmeyi amaçlamaktadır" denilmişti. Söz konusu açıklamanın ardından İran’ın Buşehr, Keşm ve Sirik kentlerinde patlama seslerinin duyulduğu bildirilmişti.
İran, ABD'nin Hürmüzgan eyaletinde 2 köprü ve 1 tünele saldırı düzenlediğini bildirdi. İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Hürmüzgan Valiliği, bölgede ABD'nin devam eden saldırılarında köprüler ve tünelin hedef alındığını açıkladı.
Valilik, Bender Abbas-Sircan güzergahındaki Rudhaneh Şur Köprüsü'nün ABD saldırıları nedeniyle kapatıldığını, Rodan'a giden Minab üç yollu köprüsü ile Bender Abbas'tan Hacı Abad'a giden Şehid Mirzai Tüneli'nin de saldırılara uğradığını duyurdu.
Halkın bu yollardan geçiş yapmaktan kaçınmaları gerektiği belirtilirken alternatif yollar oluşturma çabalarının sürdüğü aktarıldı.
İran Devrim Muhafızları Ordusu Donanması, ABD ordusunun desteğiyle Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan 4 geminin füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarıyla durdurulduğunu açıkladı.
İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamaya göre, birkaç saat önce Hürmüz Boğazı'ndan ABD'nin desteğiyle geçmeye çalışan 4 gemi füze ve İHA saldırılarıyla durduruldu.
Açıklamada, Boğaz'daki gemilerin İran donanmasının uyarılarına ve bildirimlerine dikkat etmeleri gerektiği ifade edildi.
İran, ABD'nin ülkeye saldırıları yeniden başlatmasıyla Hürmüz Boğazı'nı geçişlere kapattığını duyurmuştu.