SON DAKİKA | ABDden İran’a ‘helikopter’ misillemesi! Arakçi’den sert uyarı: ABD güvende olmak istiyorsa..

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Ürdün’deki ABD’ye ait El-Azrak Üssü’nde bulunan 4 hedefe uzun menzilli füzelerle saldırı düzenlendiğini açıkladı. Kuveyt ordusu ise ülkeye yönelik yeni saldırılar nedeniyle hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini duyurdu.
ABD’nin İran’a yönelik son saldırıları ile başlayan askeri gerginlik büyüyor. İran Devrim Muhafızları Ordusu’ndan (DMO) yapılan açıklamada, Ürdün’deki ABD’ye ait El-Azrak Üssü’nde bulunan 4 hedefe uzun menzilli füzelerle saldırı düzenlendiği kaydedildi. Hedefler arasında F-35 savaş uçağı hangarları ve bir komuta ve kontrol merkezinin de bulunduğunu belirtilirken, İran’ın ABD’nin herhangi yeni bir saldırısına "ezici ve kesin" bir şekilde yanıt vermeye hazır olduğu vurgulandı.
ABD’nin bir askeri helikopterinin dün Hürmüz Boğazı yakınlarında düşürüldüğü iddiasıyla İran’a misilleme saldırıları düzenlemesi, bölgedeki gerginliği artırdı. İran Devrim Muhafızları Ordusu’ndan (DMO) yapılan açıklamada, ABD’nin İran’ın güneyini hedef alan son saldırılarına yanıt olarak, Bahreyn'deki ABD 5. Filosu'nun İHA saldırılarıyla hedef alındığı bildirildi. ABD’nin saldırılarının devam etmesi halinde İran’ın daha şiddetli bir karşılık vereceği uyarısında bulunularak, "Savaş çığırtkanı ABD rejimi, bu sabah erken saatlerde temelsiz bahanelerle Cask, Sirik ve Keşm adasındaki bazı noktalara saldırmış; Sirik'teki bir telekomünikasyon kulesine zarar vermiş ve şehirdeki iki su tankını imha etmiştir" ifadelerine yer verildi. Bahreyn İçişleri Bakanlığı ise, ülkenin yeni saldırıların hedefi olduğunu doğrulayarak birçok bölgede sirenlerin çaldığını açıkladı.
Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, saldırılara karşılık ABD'nin bölgedeki deniz ve hava üslerinde 21 hedefin vurulduğu belirtildi.
İran'ın misillemelerinin ardından ABD'nin saldırılarını devam etmesi üzerine ABD'nin Ürdün'deki Muvaffak Salti askeri üssünün de uzun menzilli katı yakıtlı füzelerle hedef alındığı vurgulanan açıklamada, saldırılarda F-35 savaş uçakları hangarları dahil olmak üzere 4 önemli hedefin imha edildiği ifade edildi.
Açıklamada, ABD'nin saldırılarını sürdürmesi halinde daha ağır karşılık verileceği kaydedildi.
İRAN, BUŞEHR ÜZERİNDE ABD'YE AİT MQ-9 REAPER TİPİ İHA'NIN DÜŞÜRÜLDÜĞÜNÜ DUYURDU
İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Hürmüz Boğazı'nda devam eden hava muharebeleri sırasında, Fars Körfezi'nin kuzeyinden muharebeye müdahale etmeye çalışan bir MQ-9 insansız hava aracı, Buşehr'in Cem şehri semalarında vurularak imha edildi." ifadelerine yer verildi.
ABD ordusundan İran’a yönelik son saldırılarla ilgili yeni açıklama geldi. CENTCOM’dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın talimatıyla ABD’ye ait bir askeri helikopterin düşürülmesine yanıt olarak İran’a karşı başlatılan öz savunma amaçlı saldırıların tamamlandığı bildirildi. Saldırılar kapsamında Hürmüz Boğazı yakınlarındaki hava savunma, yer kontrol ve radar altyapılarının vurulduğu aktarılarak, "Bu operasyon, ABD güçlerine ve bölgesel sulardan geçen uluslararası ticari gemilere yönelik son saldırılara orantılı bir yanıttı. ABD güçleri, haksız İran saldırganlığına karşı teyakkuzda kalmaya devam edecek" denildi.
ABD'nin "sahte bahanelerle" Cask, Sirik ve Keşm'de çeşitli noktalara saldırdığı aktarılan açıklamada, saldırılarda Sirik'te 2 su deposunun vurulduğu ve 1 iletişim kulesinin de hasar gördüğü belirtildi.
Açıklamada, saldırılara karşılık Devrim Muhafızları Ordusu Donanması'nın, sabah yerel saatle 02.30'da ABD'nin Bahreyn'deki 5. Filosu'nu İHA'larla saldırı altına aldığı ifade edildi.
ABD güçleri ile çatışmaların devam ettiği ve Devrim Muhafızları Ordusu birliklerinin saldırılara karşılık verdiği bildirilen açıklamada, ABD tarafının saldırılara devam etmesi halinde daha ağır karşılıklar verileceği vurgulandı.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD’nin savaş meydanındaki yenilgilerine rağmen İran’ın kararlılığını test etmeyi seçtiğini belirterek, "Güçlü silahlı kuvvetlerimiz hiçbir saldırıyı veya tehdidi yanıtsız bırakmayacaktır. Güvende olmak istiyorsanız bölgemizi terk edin" uyarısında bulundu.
ABD ordusunun İran’a yönelik gerçekleştirdiği son misilleme saldırılarının ardından, Tahran cephesinden dikkat çeken bir açıklama geldi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD, savaş meydanındaki yenilgilerine rağmen kararlılığımızı test etmeyi seçti. Güçlü silahlı kuvvetlerimiz hiçbir saldırıyı veya tehdidi yanıtsız bırakmayacaktır" ifadelerini kullandı. ABD’ye uyarıda bulunan Arakçi, "Güvende olmak istiyorsanız bölgemizi terk edin. Basra Körfezi tarihi, bölgeye izinsiz giren yabancıların karşılaştığı feci sonlara dair pek çok sayfa barındırmaktadır" dedi.
Üst düzey ABD'li yetkililer, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) İran'a yönelik "karşı saldırılar" düzenlemeye başlamasına ilişkin Axios'a açıklama yaptı.
Yetkililer, ABD ordusunun İran'a ait bazı hava savunma bataryaları ve radar sistemlerine saldırı düzenlediğini ileri sürdü.
Saldırıların Hürmüz Boğazı çevresinde gerçekleştirildiğini savunan yetkililer, operasyonun kapsamına ilişkin ayrıntı paylaşmadı.
İran’ın yarı resmi Mehr Haber Ajansı’na göre, Sirik kentindeki Sirik Limanı ile Cask Adası çevresinde patlama sesleri duyuldu.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın (CENTCOM), Hürmüz Boğazı üzerinde ABD’ye ait bir Apache helikopterinin düşürülmesi üzerine İran’a yönelik saldırı başlattığını duyurmasının ardından, İran'ın Hürmüzgan Eyaleti'ne bağlı Sirik kentindeki liman çevresinde ve Cask Adası yakınlarında patlama seslerinin duyulduğu belirtildi.
Öte yandan İran devlet televizyonu, Keşm Adası’nda patlamaların meydana geldiğini ve “düşman kuvvetlerinin” bölgeye savaş uçaklarından ateşlenen 6 füze ile saldırı düzenlediğini duyurdu.
CENTCOM, X hesabından yaptığı açıklamada, İran'a yönelik karşı saldırılar düzenlemeye başladıklarını duyurdu.
Komutanlık, açıklamasında, "CENTCOM, dün ABD ordusuna ait bir Apache helikopterinin düşürülmesine yanıt olarak, Başkomutanın (Donald Trump) talimatıyla bugün saat 17.00'de (ABD Doğu Saati) İran'a karşı meşru müdafaa amaçlı saldırılar düzenlemeye başladı. Bu operasyon, İran'ın haksız saldırganlığına orantılı bir yanıt niteliğindedir." ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump, olayla ilgili sosyal medya hesabından, Hürmüz Boğazı üzerinde devriye gezen Amerikan ordusuna ait bir Apache helikopterinin İran tarafından düşürüldüğünü belirterek, "ABD'nin bu saldırıya zorunlu olarak karşılık vermesi gerekmektedir." açıklamasını yapmıştı.
Wall Street Journal gazetesine telefonla kısa bir açıklama yapan ABD Başkanı Trump, Apache helikopterinin düşürülmesini gözünde "fazla büyütmediği" mesajını vermişti.
İsmi açıklanmayan İran Dışişleri Bakan Yardımcısı, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'ın ABD ordusuna ait bir helikopteri düşürdüğünü ve yanıt vermek zorunda olduklarına dair açıklamasına ilişkin Al Jazeera televizyonuna konuştu.
Hürmüz Boğazı üzerinde dün düşen ABD'ye ait Apache helikopterinin İran tarafından kasten hedef alınmadığını ifade eden İranlı yetkili, saldırının arkasında İran'ın olmadığını ancak bölgedeki gergin durum nedeniyle bu tür olayların "kasıtsız" olarak meydana gelebileceğini kaydetti.
İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rezai, düşürülen helikopterin İran tarafından vurulduğuna atıf yaparak, "Hürmüz Boğazı'nda bir ABD helikopterini vurup şeytana bir tokat daha atan savaşçının elini öpüyoruz." ifadelerini kullandı.
Rezai, ABD’nin uyguladığı deniz ablukasının bir savaş eylemi olduğunu ve yine ABD’nin düşürülen helikoptere karşılık İran’a saldırı düzenlerse hızlı ve kararlı şekilde karşılık vereceklerini söyledi.
İran devlet televizyonuna göre, Rezai'nin aksine İranlı askeri bir kaynak, ülkesinin son 24 saat içinde Hürmüz Boğazı'nda havadan herhangi bir askeri saldırı gerçekleştirmediği ve ABD'nin düşürülen helikopteri gerekçe göstererek İran'a saldırması halinde kesin bir cevapla karşı karşıya kalacağı uyarısında bulundu.
İran’ın bazı uluslararası yayın kuruluşlarında yer alan “İran’ın ABD’ye yeni öneri sunduğu” yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.
İran’ın yarı resmi Fars Haber Ajansı’nın İranlı müzakere ekibine yakın bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, İran, ABD'ye yeni bir öneri sunmadı.
Ortaya atılan iddiada, İran’ın ABD’ye, 15 yıl süreyle nükleer çalışmalarını askıya alacağına dair yeni bir öneri sunduğu ve bu önerinin ABD tarafından olumlu karşılandığı bilgisi yer almıştı.
İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Mecid Musevi, ABD ile yürütülen müzakere görüşmelerine ilişkin, “Düşman savaş alanında elde edemediği şeyleri müzakerelerde de elde edemeyecek.” dedi.
Musevi, İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf’ın, İran’a yönelik saldırıların ve ortaya konan “mücadelenin” üzerinden 100 gün geçmesine ilişkin paylaşımını alıntılayarak, “Düşman savaş alanında elde edemediği şeyleri müzakerelerde de elde edemeyecek.” mesajını yayımladı.
Musevi ayrıca, “İran ne teslim olur ne de kandırılır. Düşmanın vaatlerine güvenmiyoruz.” dedi.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD-İran arasında yükselen gerilim ardından açıklama yaptı. Arakçi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yabancı ülkelerin Körfez bölgesi çevresinde konuşlu askeri unsurlarına ilişkin güvenlik uyarısında bulundu. Arakçi, "Topraklarımızın yakınındaki yabancı güçler, kendi insan hataları, basit kazalar ya da muhtemel çapraz ateşin arasında kalma riski nedeniyle sürekli bir tehlike altında bulunmaktadır. Bu riski azaltmanın en iyi yolu bölgeden ayrılmalarıdır" dedi.
Arakçi, İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf'ın geçtiğimiz saatlerde kullandığı ifadeleri yineleyerek, "Diplomasinin dilini tercih ederiz, ancak başka dilleri de konuşabiliriz" açıklamasını yaptı.
İran Dışişleri Bakanı açıklamasında ayrıca, "Hürmüz Boğazı uluslararası sular değildir; İran ile Umman arasında ve ABD'den binlerce mil uzakta bulunmaktadır. Deniz sınırları apaçık ortadadır. Güçlü silahlı kuvvetlerimiz İran hava sahası, kara ve deniz sınırlarına yönelik ihlallere karşı her daim tetiktedir" ifadelerini kullandı.
ABD-İran müzakereleri sürerken taraflar arasındaki gerilim yeniden yükseliyor. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD Başkanı Donald Trump’ın Hürmüz Boğazı yakınlarında dün düşen ABD ordusuna ait taarruz helikopterini İran’ın düşürdüğüne yönelik açıklaması ardından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Galibaf, "Biz diplomasi dilini tercih ederiz, ancak diğer dilleri çok daha akıcı konuşuruz. Verdiğiniz sözleri tutmazsanız biz de en iyi konuştuğumuz dile geçeceğiz. Eyerlediğiniz ata binersiniz" dedi.
İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre Haşimi, savaş sırasında iletişim merkezlerinin hedef alınmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.
ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarında 500'den fazla iletişim merkezi ve 100'den fazla telekomünikasyon sitesinin hedef alındığını söyleyen Haşimi, şunları ifade etti:
"Düşman merkez ile adalar arasındaki iletişimi birkaç kez kesti. Tüm bunlara rağmen teçhizat ve uydu irtibatı sağlanarak iletişim konusunda kopma yaşanmaması sağlandı. Halkın savaş sırasında birbiri ile haberleşme imkanına sahip olamaması en büyük endişelerimizden biriydi."
Haşimi, merkez ile adalar arasındaki iletişimin kendileri için stratejik bir konu olduğunu ve savaş sırasında uydu bağlantılarını mobil yer istasyonları ile sağladıklarını söyledi.
ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'ye ait Apache helikopterinin İran tarafından düşürüldüğünü bildirdi.
Trump, açıklamasında, Hürmüz Boğazı üzerinde devriye gezen Amerikan ordusuna ait bir Apache helikopterinin İranlılar tarafından düşürüldüğü bilgisinin kendisine iletildiğini ifade ederek, "Olayda iki pilot yer alıyordu, her ikisi de güvende ve yaralanmadı. Bununla birlikte, ABD'nin bu saldırıya zorunlu olarak karşılık vermesi gerekmektedir." ifadelerini kullandı.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM), ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, AH-64 Apache tipi helikopterin, TSİ 02.33'te devriye gezdiği sırada Umman kıyıları yakınlarında düştüğü ifade edildi.
Açıklamada, helikopterdeki 2 mürettebatın sağ kurtulduğu, bu askerlerin yaklaşık 2 saat içinde olay yerinden alındığı ve durumlarının stabil olduğu aktarıldı.
Olayın sebebine ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.