SON DAKİKA | ABD’den İran’a yeni saldırı dalgası! Bölgede peş peşe patlama sesleri: Hava sahası kapatıldı

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, hava sahasının yerel saatle 04.50 itibarıyla tedbir amacıyla geçici olarak kapatıldığı ve uçuşların yürürlükteki anlaşmalar ile prosedürler doğrultusunda alternatif havalimanlarına yönlendirildiği belirtildi.
Açıklamada, söz konusu kararın hava seyrüseferinin ve yolcuların güvenliğini korumak amacıyla alındığı ifade edildi.
Kuveyt'in İran saldırılarına maruz kaldığı vurgulanan açıklamada, bölgedeki gelişmelerin sivil hava trafiği açısından oluşturabileceği muhtemel riskler nedeniyle bu adımın atıldığı belirtildi.
Açıklamada, ilgili kurumlarla koordinasyon halinde gelişmelerin yakından takip edildiği, risk durumunun ortadan kalktığının değerlendirilmesinin ardından hava sahasının yeniden açılarak uçuşların normale döneceği hatırlatıldı.
Ayrıca açıklamada, yolcu ve hava yolu şirketlerine, kurum tarafından yayımlanan resmi duyuru ve talimatları takip etmeleri çağrısında bulunuldu.
İran, ABD'nin ülkenin güneyine yönelik saldırılarına karşılık Ürdün'deki Muvaffak Salti askeri üssünün de füze saldırılarıyla hedef alındığını bildirdi.
İran devlet televizyonu, Silahlı Kuvvetlerin ABD'nin saldırılarına karşılık eylemlerine devam ettiğini aktardı.
İran'ın misillemeleri kapsamında Ürdün'de ABD güçlerinin konuşlandığı Muvaffak Salti askeri üssünün de ağır füze saldırılarıyla hedef alındığı ifade edildi.
ABD ordusundan İran’a gerçekleştirilen son saldırılarla ilgili yeni açıklama geldi. CENTCOM, İran’ın gözlem, iletişim ve hava savunma altyapısını hedef alan saldırıların tamamlandığını duyurdu.
CENTCOM’dan yapılan açıklamada, saldırıların ABD güçlerine ve bölgesel sulardan geçen uluslararası ticari gemilere tehdit oluşturan askeri altyapıları hedef aldığı vurgulanarak, "Bu saldırılar İran'ın haksız ve süregelen saldırganlığına bir yanıt niteliğindedir. ABD güçleri teyakkuzda olmaya devam etmektedir" denildi.
İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Mecid Musevi, ABD'nin ülkenin güneyindeki saldırılarının ardından bölgeyi ABD için "cehenneme çevireceklerini" ifade etti.
İran'ın füze operasyonlarından sorumlu Tuğgeneral Musevi, ABD'ye misilleme saldırılarının ardından sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.
Musevi, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Kutsal Hürmüz Boğazı'nı güvensiz mi kılıyorsunuz? Bölgeyi sizin için cehenneme çevireceğiz! Bu, Allah'ın izniyle, Amerikalıların bölgedeki küstahlığına verilen cevaptır."
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Kuveyt’teki Ali Salem ve Ahmed el-Ceber Hava Üsleri ile Bahreyn’deki Şeyh İsa Hava Üssü’ndeki ABD ordusuna ait 18 hedefe saldırı düzenlendiğini açıkladı.
İran’dan ABD’nin son saldırılarına misilleme geldi. İran Devrim Muhafızları Ordusu’ndan (DMO) yapılan açıklamada, Kuveyt’teki Ali Salem ve Ahmed el-Ceber Hava Üsleri ile Bahreyn’deki Şeyh İsa Hava Üssü’ndeki ABD ordusuna ait 18 hedefe saldırı düzenlendiği bildirildi. Saldırıların ABD’nin DMO’ya ait üs ve karakollar ile Bender Abbas Havaalanı bölgesini hedef alan son saldırılarına yanıt olarak gerçekleştirildiği vurgulandı. Ayrıca, İran ordusunun Bahreyn’deki ABD 5. Filosu’na ait Patriot hava savunma sistemlerinin radar tesislerini insansız hava aracı (İHA) saldırıları ile hedef aldığı aktarıldı.
Fox News'e göre Trump, Beyaz Saray'daki Durum Odası'ndan İran'a yönelik yeni saldırılara ilişkin açıklamalarda bulundu.
İran'ın içindeki hedefleri vurmak için 49 Tomahawk füzesinin kullanıldığını belirten Trump, bunların bir kısmının başkent Tahran'a yaklaşık 65 kilometre mesafede olduğunu söyledi.
Trump, ABD'ye ait savaş uçaklarının İran hava sahasında uçtuğunu belirterek, ülkenin güneybatı bölgelerinde radar ve hava savunma sistemlerini imha ettiğini kaydetti.
"İranlı üst düzey yetkililerin kendisini aradığını ve bombalamayı durdurmalarını istediğini" aktaran Trump, saldırıların yakında duracağını belirtti.
İran ordusu, ABD'nin ülkenin güneyine yönelik saldırılarına misilleme eylemlerine ilişkin açıklama yayımladı.
Açıklamada, "Ateşkes ihlali ve ABD terörist ordusunun ülkenin güneyindeki bölgelere saldırılarının ardından İran İslam Cumhuriyeti Ordusu, Bahreyn'deki ABD 5. Filosu'nu çeşitli türde yıkıcı insansız hava araçlarıyla hedef aldı." ifadeleri kullanıldı.
Saldırıların ABD 5. Filosu'nun iletişim kuleleri ve hava savunma sistemlerini hedef aldığı aktarılırken, ordunun, Silahlı Kuvvetlerin diğer birimleriyle "düşmanla ölümüne savaşmaya hazır olduğu ve saldırgan düşman cezalandırılana kadar durmayacağı" vurgulandı.
İranlı üst düzey bir yetkili, ABD Başkanı Donald Trump'ın İranlı yetkililerin ateşkes için kendisiyle iletişime geçtiğine ilişkin iddiasını "tamamen yalan" diyerek reddetti.
İran devlet televizyonuna konuşan ismi açıklanmayan üst düzey bir yetkili, ABD Başkanı Trump'ın "İranlı yetkililerin kendisini doğrudan arayarak bombalamaların durmasını istediğine" ilişkin iddiasına cevap verdi.
İranlı yetkili, "Trump'ın, İranlı yetkililerin doğrudan kendisiyle konuştuğu ve bombalamaya ara verilmesini talep ettiği iddiası tamamen yalandır. Trump ile hiçbir temas kurulmadı ve İran saldırganlıklara askeri olarak yanıt veriyor." ifadelerini kullandı.
İran Silahlı Kuvvetlerinin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Karargahı, ABD'nin Hürmüz Boğazı çevresindeki bölgelere düzenlediği saldırılara ilişkin, "Terörist ABD ordusunun her türlü saldırganlığına kesin bir şekilde cevap vereceğiz." açıklamasında bulundu.
Hatemu'l Enbiya Karargahı, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, "Terörist ABD ordusunun her türlü saldırganlığına kesin bir şekilde cevap vereceğiz." ifadesine yer verildi.
İran Devrim Muhafızları Ordusu Donanması, Hürmüz Boğazı'ndan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan iki gemiyi vurduğunu duyurdu.
İran Devrim Muhafızları Ordusu Donanması tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Hürmüz Boğazı'ndan yasa dışı geçiş yapmaya çalışan iki gemi vuruldu." ifadeleri kullanıldı.
İran Silahlı Kuvvetlerinin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı, ABD'nin ülkenin güneyine saldırılarının ardından Hürmüz Boğazı'ndan geçişleri tamamen kapattığını bildirmişti.
Açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın petrol tankerleri ve ticari gemiler de dahil olmak üzere her türlü geminin geçişine kapatıldığını ve izinsiz geçmeye çalışan gemilerin hedef alınacağı belirtilmişti.
İran Silahlı Kuvvetlerinin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Karargahı, ABD'nin Hürmüz Boğazı çevresindeki bölgelere saldırı düzenlemesinin ardından Hürmüz Boğazı'nın kapatıldığını duyurdu.
Hatemu'l Enbiya Karargahı, Hürmüz Boğazı'na ilişkin bildiri yayımladı.
Bildiride, "Bölgedeki güvensizlik nedeniyle şu andan itibaren Hürmüz Boğazı, petrol tankerleri ve ticari gemiler de dahil olmak üzere her türlü geminin geçişine kapatılmıştır ve her türlü geçişe müdahale edilecektir." ifadeleri yer aldı.
Yapılan uyarının ardından İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'ndan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan iki gemiyi vurduğunu açıkladı.
İran'ın güneyinde Basra Körfezi'ndeki Keşm ve Hengam adalarında bazı noktaların ABD saldırılarının hedefi olduğu ve Bender Abbas kentinde de patlama seslerinin duyulduğu bildirildi.
İran devlet televizyonunun Hürmüzgan Valiliğine dayandırdığı haberinde, Keşm ve Hengam adalarında saldırılardan kaynaklanan patlamalar olduğu belirtildi.
Öte yandan, Bender Abbas kentinde de patlama sesleri duyulduğu kaydedildi.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) genel merkezi önünde basın mensuplarına İran'a ilişkin açıklamalarda bulunan Hegseth, "İran'da başlıca tesisleri bombalayacağız. Bu gece İran'a yönelik saldırılar güçlü olacak. Eğer bu saldırılar yarın olursa, yine net ve şiddetli olacak" ifadelerini kullandı.
İran'ın anlaşma için bir şansı olduğunu da aktaran Hegseth, Trump'ın anlaşma yapmaya hazır olduğunu savundu.
ABD'nin İran'a saldıracağını duyurmasının ardından Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Sirik ve Minab kentlerinden de patlama sesleri geldiği bildirildi.
İran'ın Tesnim Haber Ajansına göre, Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik ve Minab kentlerinden patlama sesleri duyuldu.
İran devlet televizyonu da Sirik'te 3 kez patlama sesi duyulduğunu ancak henüz seslerin yerinin belli olmadığını bildirdi.
ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği, "son bölgesel gelişmeler nedeniyle" ABD vatandaşlarının Irak'a seyahat etmemelerini, Irak'ta bulunanların ise derhal ülkeyi terk etmelerini istedi.
Büyükelçilikten yapılan uyarıda, son bölgesel gelişmeler nedeniyle, Irak'taki ABD vatandaşlarına en yüksek düzeyde dikkatli ve tedbirli olmaları, ayrıca yerel haber kaynaklarını sürekli takip etmeleri tavsiye edildi.
ABD'nin İran'a saldıracağını duyurmasının ardından İran basını, Fars eyaletinde hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini bildirdi.
İran’ın yarı resmi Mehr Haber Ajansına göre, Fars eyaletinde hava savunma sistemleri aktif hale getirildi.
Ayrıca bölgede yaşayan yerel halkın patlamaya benzer sesler duyduğu ancak bu seslerin hava savunma sistemlerinin faaliyetinden kaynaklandığı belirtildi.
Öte yandan İran devlet televizyonu, Kiş Adası sakinlerinin de uzak mesafeden kaynağı henüz netleşmeyen sesler duyduğunu açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump, ABD'ye ait helikopterin düşürülmesinin ardından İran'a saldıracaklarını ve buna hakları olduğunu savunarak, "Dün onlara sert bir darbe indirdik ve bugün de yine sert bir darbe vuracağız." demişti.
İran’ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı’nın İranlı bir askeri kaynağın açıklamalarına dayandırdığı haberinde, İran’ın, ABD çıkarlarına dair yeni hedefler belirlediği ve olası saldırı durumunda bunları vuracağı belirtildi.
Söz konusu askeri kaynak, İran Silahlı Kuvvetleri’nin, ABD’nin düzenleyeceği saldırılara karşı hazırlıklı olduğunu ve olası saldırılara anında cevap verileceğini söyledi.
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Florida’da ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nı (CENTCOM) ziyareti sırasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Basın toplantısının başında ABD Başkanı Donald Trump’ın bu gece İran’ın sert bir şekilde vurulacağını açıkladığını hatırlatan Hegseth, "Ve biz de İran’ı vuracağız. Çünkü İran’ın harika bir anlaşma yapma fırsatı ve yapmaya hazır olduğunu söylediği şeyi resmiyete dökme fırsatı olmasına rağmen bunu yapmaya yanaşmadı. Başkan Trump’ın dediği gibi sürekli oyalıyorlar. İran, kritik tesislere ABD tarafından bırakılan bombalarla karşı karşıya kalacak" dedi.
"KORUMAMIZ ALTINDA 100 MİLYON VARİLDEN FAZLA PETROL GEÇTİ"
Hegseth, "İran asla nükleer silaha sahip olamayacak ve kendileri de bunu istemediklerini söylüyorlar. Bu yüzden müzakere edilmiş bir anlaşma bu kadar yakınken, eğer durum gerçekten buysa, bir adım atıp anlaşmayı yapmaları gerekir. Başkanın bugün açıkladığı ve basının bilmediği başka bir şey daha var. Tabii, bu bina, yani CENTCOM biliyordu. "Özgürlük Projesi", yani Hürmüz Boğazı’ndan gemi geçirme fikri hiçbir zaman durmadı. Halkın bildiği şeyler var, bilmediği şeyler var. Ancak sonuç olarak Başkanın açıkladığı gibi, Hürmüz Boğazı’ndan geçen ticari gemiciliği koruyorduk. Korumamız altında yüz milyon varilden fazla petrol geçti. Gece boyunca daha fazlası da geçti. ABD tarafından korundu ve İran bunu durduramadı. Ne görebiliyorlar ne de durdurabiliyorlar" dedi.
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran'a karşı yürüttükleri saldırıların henüz "bitmediğini" belirterek, İsrail ordusunun İran'ı "büyük bir güçle vurmaya hazır olduğunu" belirtti.
Hizbullah'a karşı ise Lübnan'ın derinliklerinde "operasyonlar yürüttüklerini" iddia eden Katz, İsrail ordusunun Lübnan'ın Sur kentindeki Hristiyan mahallesini tahliye ettiğini ve buraya sığınan Hizbullah unsurlarına saldırı düzenlediğini savundu.
İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, ABD’nin İran’a yönelik saldırı tehditleri hakkında, “Savaş bu kez bölgeyle sınırlı kalmayacak” dedi.
Kaybedenlerle savaşmaktan korkmadıklarını dile getiren Azizi, “ABD tabutları, Trump'ın söylediğinden çok daha fazla ve daha fazla olacak. Çünkü savaş bu kez bölgeyle sınırlı kalmayacak. Nelerin olacağını göreceğiz.” ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump, ABD'ye ait bir helikopterin düşürülmesinin ardından İran'a saldıracaklarını ve buna hakları olduğunu savunarak, "Dün onlara sert bir darbe indirdik ve bugün de yine sert bir darbe vuracağız." demişti.