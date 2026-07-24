SON DAKİKA… ABD’den İran’a yeni saldırı dalgası! Trump’tan çok net nükleer silah mesajı: Asla sahip olamayacak!

SON DAKİKA… Tüm dünya, ABD-İran geriliminde kalıcı ateşkes beklerken savaşta tansiyon bir kez daha tırmandı. ABD ordusunun İran'a 13 gecedir düzenlediği saldırı dalgasında Hürmüz Boğazı yakınlarındaki kritik adalar füzeler ile bombalandı. İran'a karşı sert açıklamalarına devam eden ABD Başkanı Trump "Asla nükleer silaha sahip olmalarına izin vermeyeceğiz" açıklaması yaptı.

İran Dışişleri Bakanı Arakçi ise ABD'nin dondurulmuş İran varlıklarıyla ilgili kararına sert çıktı: Sonucu ne güzel ne de barışçıl olur!

İşte ABD-İran Savaşı'nda dakika dakika yaşananlar…

08:36 ABD ORDUSU: SON SALDIRI DALGASI TAMAMLANDI! ABD ordusu, İran’a karşı 13 gecedir devam eden saldırıların son dalgasının tamamlandığını duyurdu. CENTCOM’dan yapılan açıklamada, saldırıların İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere ve sivil denizcilere yönelik oluşturduğu tehdidi daha da azaltmak amacıyla düzenlendiği hatırlatılarak, "Bu kapsamda, İran'ın askeri komuta merkezlerini, insansız hava aracı (İHA) depolarını, iletişim ağlarını, kıyı gözetleme karakollarını ve denizcilik kapasitelerini hedef aldık" ifadeleri kullanıldı. Hürmüz Boğazı’nın İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun (DMO) son saldırılarına rağmen ticari gemi trafiğine açık olduğu vurgulanan açıklamada, "Ticari gemiler, ABD ordusunun desteğiyle boğazda serbestçe seyretmeyi sürdürüyor" denildi. Orta Doğu genelinde 50 bini aşkın ABD askeri personelinin görev yaptığı hatırlatıldı.



ABD SALDIRILARI 13. GECESİNDE DEVAM ETMİŞTİ

ABD ordusundan günün erken saatlerinde yapılan açıklamada, İran’a yönelik saldırıların 13. gecesinde devam ettiği belirtilerek, "Bu kapsamda, İran’daki askeri hedeflere karşı yeni bir saldırı dalgası başlatıldı" denilmişti. İran basını, saldırıların ardından Huzistan eyaletinin başkenti Ahvaz'da çok sayıda patlama meydana geldiğini bildirmişti.



08:34 KALİBAF: DÖRT DÖRTLÜK STRATEJİ! İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, sanal medya hesabından İran’a yönelik saldırılarla ilgili açıklamada bulundu. Kalibaf, ABD'nin saldırılarla İran’ı cezalandırmak istediğini belirterek, “İran'ı cezalandırmak istediler. Bunun yerine üç haneli petrol fiyatlarıyla kendilerini cezalandırdılar. Dört dörtlük strateji” ifadelerini kullandı.



08:22 TRUMP'TAN NÜKLEER MESAJI ABD Başkanı Donald Trump, başkent Washington'daki Çevre Koruma Ajansı'nda (EPA) veri merkezleri üzerine yaptığı konuşmada, İran'la ilgili değerlendirmede bulundu. İran’a karşı durumlarının iyi olduğunu söyleyen Trump, İran'ın bir şeyler planladığını ancak henüz hazır olmadıklarını bildirdi. Trump, “Aynı muameleyi görmeye devam etmeleri gerekiyor. Henüz hazır değiller. Kötü niyetleri vardı. Nükleer silaha sahip olmalarına izin veremeyiz” ifadelerini kullandı. İran'ın nükleer silaha sahip olmayı akıllarından bile geçirmelerine asla izin veremeyeceklerini belirten Trump, “Tam olarak yaşanan da bu. Asla nükleer silaha sahip olamayacaklar” diye konuştu. Trump konuşmasında, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in 24 Eylül'de Washington'a resmi ziyaret gerçekleştireceğini vurgulayarak, "Şi ile gündemimizin önemli bir kısmı yapay zeka konusu olacak" açıklaması yaptı.



08:04 ARAKÇİ'DEN ÇOK SERT TEPKİ: NE GÜZEL NE DE BARIŞÇIL OLUR! ABD Başkanı Donald Trump’ın Hürmüz Boğazı’ndan geçen gemilere yönelik saldırıların yol açtığı zararın dondurulmuş İran varlıklarından karşılanacağı yönündeki açıklamasına Tahran cephesinden cevap gecikmedi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Trump’ın ifadelerine tepki göstererek, "Bir ülkenin varlıklarına el koyarak bunlarla, gelecekteki alakasız taleplerin bedelini karşılamak, son derece tehlikeli bir emsal teşkil eder" dedi. Arakçi, "El konulan ülke varlıklarından memnuniyet duyan ya da bunlardan çıkar sağlayanlar şunu unutmamalıdır: Hükümetler varlıklara el koymayı normalleştirdiğinde, kimsenin varlıkları güvende olmaz. Bunun sonucunda ortaya çıkacak kaos, ne güzel ne de barışçıl olacaktır" dedi.



TRUMP, ZARAR TAZMİNİ KONUSUNDA İRAN’IN DONDURULMUŞ VARLIKLARINA İŞARET ETMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, Truth sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı’nda saldırıya uğrayan gemilerin, bunların taşıdığı yüklerin veya ilgili diğer tüm unsurların göreceği zararın, ABD’nin elinde bulunan dondurulmuş İran varlıklarından karşılanacağını (tahsil edileceğini) söylemişti. Aksi yönde bir duyuru yapılana dek söz konusu uygulamanın devam edeceğini vurgulayan Trump, "Bu zararlar çok büyük tutarlara ulaşabilir, ancak bunun adil ve hakkaniyete uygun olan yaklaşım olduğuna inanıyorum" ifadelerini kullanmıştı.



07:48 İRAN AÇIKLADI: SALDIRILARDA CAN KYABI ARTIYOR ABD’nin İran’a yönelik son saldırılarında en az 4 kişinin öldüğü, 7 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

ABD’nin İran’a yönelik son saldırılarının bilançosu netleşmeye başladı. İran merkezli Tasnim Haber Ajansı’nın Huzistan eyaleti valiliği kaynaklarına dayandırdığı habere göre; Ahvaz kenti yakınlarına düzenlenen füze saldırısında en az 4 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı. Bender Abbas şehrini hedef alan saldırılarda yaralanan 2 kişi ile birlikte, toplam yaralı sayısı en az 7’ye yükseldi.



ABD, İRAN’A YENİ SALDIRILAR DÜZENLEMİŞTİ

ABD ordusu, İran’a yönelik saldırıların 13. gecesinde ülkedeki askeri hedeflere karşı 2 saat 15 dakika süren yeni bir saldırı dalgası düzenlemişti. İran basını Ahvaz, Bender Abbas, Hondab, Hürremabad ve Konarak şehirleri ile Hürmüz Boğazı kıyısındaki liman kenti Cask’ta patlamalar meydana geldiğini bildirmişti. Ayrıca, hava savunma sistemlerinin başkent Tahran’ın doğusunu hedef alan düşman saldırılarına karşı devreye girdiği aktarılmıştı.



04:22 ABD BASININDAN ATEŞKES İDDİASI ABD ve İran arasındaki askeri gerilim devam ederken, ABD merkezli The New York Times (NYT) gazetesi dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı. NYT’nin İranlı ve Iraklı yetkililere dayandırdığı habere göre, Irak Başbakanı Ali Zeydi’nin ABD tarafından hazırlanan bir ateşkes teklifini İran’a gerçekleştirdiği son ziyaret sırasında Tahran yönetimine sunduğu bildirildi. İranlı yetkililerin, Hürmüz Boğazı'nın nihai statüsüne çözüm getirmeyen "geçici bir anlaşma" ile ilgilenmediklerini vurgulayarak teklifi reddettiği aktarıldı. Teklifin detaylarının henüz bilinmediği ifade edildi.



IRAK BAŞBAKANI ZEYDİ İRAN’DA TEMASLARDA BULUNMUŞTU

Diplomatik temaslarda bulunmak üzere dün İran’a giden Irak Başbakanı Ali Zeydi, Tahran'daki Sadabad Sarayı'nda İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan tarafından resmi törenle karşılanmıştı. Zeydi, İran-Irak arasında gerçekleştirilen heyetler arası görüşmenin ardından Pezeşkiyan ile birlikte çeşitli alanlarda işbirliği öngören anlaşma ve mutabakat zaptlarının imza törenine katılmıştı.



02:38 ABD'DEN İRAN'A YENİ SALDIRI DALGASI CENTCOM'un ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından saldırılara ilişkin açıklama yapıldı. ABD güçlerinin, doğu saatiyle 18.45'te İran'daki askeri hedeflere yeni bir saldırı başlattığı kaydedilen açıklamada, bunun "İran'ı sorumlu tutmak ve İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun ticari gemilere yönelik tehditlerini azaltmak amacıyla arka arkaya yapılan 13'üncü saldırı olduğu" ifade edildi.



02:32 AHVAZ'DA 7 AYRI PATLAMA SESİ İran basını, ABD'nin Irak sınırına yakın Ahvaz kentini füzelerle hedef aldığını ve Hürmüz Boğazı yakınındaki bölgelerde patlama sesleri duyulduğunu bildirdi. İran Devlet Televizyonu haberinde, ABD'nin, ülkenin Irak sınırına yakın Huzistan eyaletinde yer alan Ahvaz kentinin çevresindeki birçok noktayı füzelerle hedef aldığı belirtildi. Ahvaz kentinin 7 ayrı bölgesinde patlama seslerinin duyulduğuna işaret edilen haberde, Huzistan eyaletinin Andimeşk kenti yakınlarında da patlama seslerinin duyulduğu ifade edildi. Haberde, Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası'nın güney kıyılarında da patlama seslerinin geldiği bilgisi paylaşıldı. Bu arada yarı resmi Fars Haber Ajansı, Hürmüz Boğazı yakınındaki Hürmüzgan eyaletinde yer alan Bender Abbas kenti çevresinde patlama seslerinin duyulduğunu belirtti. İran basınının Hürmüzgan eyalet makamlarına dayandırdığı haberlerde, ABD'nin Bender Abbas Limanı'na yönelik saldırıları sonucu 2 kişinin yaralandığı ifade



01:53 ABD'DEN DONDURULMUŞ VARLIK AÇIKLAMASI ABD Başkanı Donald Trump, bir sonraki duyuruya kadar Hürmüz Boğazı'nda gemiler ve kargolara verilecek her türlü zararın "ABD'nin elinde bulunan ve kontrol ettiği İran parasıyla karşılanacağını" belirtti. Trump, sosyal medya hesabından İran'a ilişkin açıklamada bulundu. ABD Başkanı, bir sonraki duyuruya kadar, Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere, kargolara verilecek veya bunlarla ilgili oluşacak her türlü zararın "ABD'nin elinde bulunan ve kontrol ettiği İran parasıyla karşılanacağını" bildirdi. Bu zararların çok büyük olabileceğini kaydeden Trump, bunu "yapılması gereken ve hakkaniyetli bir adım" olarak nitelendirdi.



00:00 ABD HÜRMÜZ'DEKİ KEŞM ADASINI VURDU! İran basını, Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası'nın Mesen köyü yakınına 2 ABD füzesinin isabet ettiğini bildirdi. Yarı resmi Tesnim Haber Ajansının haberinde, ABD ordusunun Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası'na saldırı düzenlediği ifade edildi. Saldırıda 2 füzenin adadaki Mesen köyü yakınına isabet ettiği aktarıldı. Saldırının detaylarına ilişkin bilgi verilmezken konuya dair henüz resmi açıklama yapılmadı. ABD’nin akşam saatlerinde Keşm Adası’na düzenlediği saldırıda da bir füze Suza kentinin sahil bölgesine isabet etmişti.



